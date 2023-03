Acções da EDP sobem mais de 3% em bolsa com aumentos de capital

As acções da EDP e da EDP Renováveis lideravam esta sexta-feira as valorizações na bolsa de Lisboa, depois de ambas terem anunciado a realização de aumentos de capital de mil milhões de euros, que ficarão concluídos na próxima terça-feira.

Perto das 9h00, os títulos da EDP seguiam a valorizar 3,91%, para 4,815 euros, enquanto os da EDP Renováveis subiam 3,19%, para 21,02 euros.

O grupo liderado por Miguel Stilwell de Andrade divulgou esta sexta-feira mais detalhes sobre as operações de aumento de capital anunciadas na madrugada de quinta-feira com o objectivo de financiar parte do novo plano de negócios.

No comunicado da EDP, a empresa diz ter realizado o aumento de capital de mil milhões de euros “através da colocação de 218,340,612 acções”, com valor nominal de um euro, que representam 5,5% do capital social, ao preço de 4,58 euros por acção.

Trata-se, segundo a empresa, de um prémio de emissão de 3,58 euros por acção, “representando um aumento de capital de 218.340.612,00 euros e um valor global de prémio de emissão de 781.659.390,96 euros”.

Os investidores deverão receber as acções atribuídas no dia 7 de Março, data em que “terão direito a todos os direitos económicos e de voto inerentes” aos títulos.

Este aumento de capital “será utilizado para financiar a oferta pública de aquisição da EDP para adquirir as acções detidas pelos accionistas minoritários da EDP Energias do Brasil”, que deverá ser retirada de bolsa.

Quanto à EDP Renováveis (EDPR), foram colocadas 50.968.400 acções. “O número total de acções subscritas representa 5,3% do capital social existente da EDPR ao preço de 19,62 euros por acção, correspondendo a um montante nominal de 5 euros e a um prémio de emissão de 14,62 euros por acção”.

Trata-se de um aumento de capital de “254.842.000,00 euros e um valor global de prémio de emissão de 745.158.008,00 euros”, refere a empresa, explicando que a Lisson Grove Investment, afiliada da GIC, que é o fundo soberano de Singapura, “subscreveu 43.323.140 milhões de acções nos termos de um acordo de investimento celebrado a 1 de Março”.

Os investidores deverão receber os títulos no dia 7 de Março, terça-feira. Este aumento de capital de mil milhões de euros “é realizado para financiar parcialmente o plano de investimento da EDPR de 20 mil milhões de euros”, que tem como meta o desenvolvimento de cerca de 17 gigawatts (GW) de capacidade instalada em energias renováveis até 2026.