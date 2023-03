Preto, uma cor na moda na F1 por uma questão de peso

A despertar do pesadelo do “porpoising”, a Mercedes vai à procura de todos os centésimos, seja pela redução do peso do W14 ou pelo lado aerodinâmico. O facto de ter ficado em terceiro lugar no Mundial de construtores conferiu-lhe alguma vantagem no desenvolvimento — com mais horas para testes no túnel de vento, por exemplo —, apesar de continuar a perder nomes importantes da estrutura, como o ex-responsável de estratégia James Vowles, transferido para a Williams.

Entre os aspectos perceptíveis, a “poupança” na tinta terá sido o mais impactante. Os “flechas” perderam o prateado, regressando ao preto da fibra de carbono, que permite aliviar a balança para garantir mais uns milésimos de segundo. De resto, com a imposição de respeitar o peso mínimo de 796 kg (redução de dois quilos), todos os gramas contam.

Neste capítulo, equipas como a Alfa Romeo aproveitaram para substituir o branco pelo preto da fibra de carbono, embora nem todos possam encontrar o melhor compromisso entre dispensar a tinta e agradar a patrocinadores, pelo que o pelotão não será desprovido de cor.

Pneus à temperatura

Sem grandes alterações depois da revolução de 2022, é nos pormenores que todos procuram ganhar vantagem, com os pneus na ordem do dia. A Pirelli empenhou-se na evolução dos pneus dianteiros para equilibrar os monolugares e responder às críticas dos pilotos, insatisfeitos com o efeito de subviragem. Mas a principal novidade relacionada com os pneus é a introdução de um composto que dispensa a utilização de mantas de aquecimento. Trata-se de um pneu para pista molhada, a introduzir a partir do GP de Emilia Romagna, que antecipa um cenário temido pelos pilotos: o fim dos “cobertores” eléctricos, banidos pela FIA em nome da redução do impacto ambiental, realidade antecipada pela Pirelli para empregar a partir de 2024.

Lewis Hamilton testou e alertou para o risco acrescido de acidentes, surgindo diversas vozes a questionar o sentido da medida, apontando a calendarização e as viagens intercontinentais como verdadeiros desafios ecológicos a resolver pela F1.

Las Vegas no calendário

Neste campo, 2023 acrescenta um Grande Prémio relativamente à época anterior. Inicialmente estavam projectadas 24 corridas, mas as restrições impostas por Pequim no âmbito da erradicação da covid-19 levaram ao cancelamento (sem substituição por outra prova) do Grande Prémio da China pelo quarto ano consecutivo. A principal novidade é a estreia de Las Vegas no grande circo, com mais um circuito citadino, naquele que será o terceiro Grande Prémio nos Estados Unidos, juntamente com Miami e com o Circuito das Américas, em Austin. O GP da Rússia foi banido, enquanto o GP de França saiu da agenda, onde regressa o GP do Qatar.

De referir o aumento de três para seis corridas “sprint”, a disputar aos sábados nos Grandes Prémios de Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos (Circuito das Américas) e Brasil. A sobrecarga do calendário motivou a proposta de uma paragem obrigatória no Inverno, na época natalícia, para preservar o repouso do staff.

Perante este cenário, dentro do contexto macroeconómico que o mundo vive, a FIA aprovou um aumento de 1,2 milhões para 1,8 milhões de dólares por equipa e por corrida acima das 21, alterando o limite orçamental.