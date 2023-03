Nikita Mazepin, um piloto russo com luz verde para correr na Europa

Tribunal de Justiça da União Europeia concluiu que Mazepin sempre assumiu uma posição de neutralidade durante a Guerra na Ucrânia e já não mantém ligação com a empresa do pai.

Um ano depois de ter visto a carreira na Fórmula 1 interrompida, na sequência das sanções aplicadas aos atletas russos por força da invasão da Ucrânia, Nikita Mazepin está de novo autorizado a competir na Europa. Fora do elenco do Grande Circo de 2023, que começa este fim-de-semana, o piloto tem prosseguido o percurso por outras paragens.

Mazepin, de 23 anos, era um dos pilotos da Haas no Mundial de Fórmula 1 quando a guerra na Ucrânia começou, há sensivelmente um ano. A Haas que, de resto, era uma equipa financiada pela Uralkali (empresa produtora e exportadora russa de fertilizantes de potássio) e detida pelo pai do piloto.

À luz das sanções aplicadas à Rússia no universo desportivo, tanto o contrato como o acordo de patrocínio foram cancelados, mas o Tribunal de Justiça da União Europeia reviu as medidas e levantou algumas das sanções contra o piloto, uma decisão que lhe permitirá tentar retomar a carreira nas pistas europeias.

Ainda assim, não o fará sem restrições absolutas. A decisão do tribunal impede que Mazepin represente uma equipa que tenha ligações ao seu pai (como era o caso da Haas) ou a qualquer outro elemento que tenha sido sancionado pela União Europeia.

Caso venha, futuramente, a integrar uma equipa na Fórmula 1 ou em qualquer outra categoria do desporto automóvel em competição no território europeu, Nikita Mazepin "terá de correr sob uma bandeira neutra e assinar o acordo a que os pilotos estão obrigados pela Federação Internacional do Automóvel para este efeito", acrescenta o tribunal.

Para o piloto russo, que nos últimos meses tem corrido na Ásia, pela 99 Racing, esta é uma notícia positiva. "Estou muito contente com esta decisão, que me dá esperança de retomar a minha carreira profissional na esfera internacional", afirmou, citado pela AFP.

"Farei o meu melhor para recuperar o tempo perdido e regressar ao desporto que adoro e ao qual tenho dedicado a minha vida", acrescentou o piloto, que os juízes entenderam ter mantido sempre uma "posição neutral" durante o conflito.

De resto, o tribunal determinou que Mazepin "não está, de modo algum, envolvido na agressão sofrida pela Ucrânia e não exercer qualquer actividade em sectores económicos que assegurem um rendimento substancial" à Rússia, entendendo que não ficou provado que o piloto ainda mantenha uma ligação profissional com o pai.