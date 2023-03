Europeus: Marta Pen apura-se para a final dos 1500m em Istambul

Com 4m23,30s, a atleta portuguesa garantiu o apuramento mas ficou muito longe dos seus melhores registos. A final está agendada para sábado.

A portuguesa Marta Pen qualificou-se nesta sexta-feira para a final dos 1500 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com o segundo lugar na eliminatória, enquanto Salomé Afonso foi eliminada.

Marta Pen, de 29 anos, foi segunda na segunda das três séries das eliminatórias, em 4m23,30s, atrás da britânica Laura Muir (4m23,20s), assegurando a qualificação directa para a final.

A atleta do Benfica, que tem 4m06,94s como recorde pessoal e 4m08,28s como melhor marca do ano, volta à pista da Ataköy Arena, em Istambul, na final dos 1500 metros, no sábado, a partir das 17h em Lisboa.

Já Salomé Afonso, na estreia em Europeus indoor, não foi além das eliminatórias, ao terminar na sétima e última posição da terceira série dos 1500 metros, em 4m16,59s.

A atleta do Sporting tem 4m12,12s como recorde pessoal, estabelecido já este ano.