Sexta, na TV: Uma festa em casa, uma viagem e o rock dos anos 1970

CINEMA

Sayen

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. O mundo do streaming abre cada vez mais os olhos a conteúdos que fogem do mundo anglo-saxónico. Exemplo disso é este filme original da Amazon Prime Video falado em espanhol, um thriller de acção chileno centrado numa mulher do grupo indígena mapuche que descobre uma conspiração internacional que envolve uma grande empresa que está a destruir a flora natural do seu país de forma brutal e sem misericórdia. É realizado por Alexander Witt e conta com Rallen Montenegro no papel de Sayen, a protagonista que também dá nome ao filme.

House Party

HBO Max, streaming

Estreia. Em 1990 saía House Party, uma comédia de Reginald Hudlin centrada no duo de rap Kid ‘n Play que entre nós ganhou o nome A Festa do Rap. Depois de duas sequelas, chega este reboot e remake. Realizado por Calmatic, que tem feito carreira em telediscos, e co-escrito por Stephen Glover (irmão de Donald e argumentista da série Atlanta), centra-se em dois melhores amigos que limpam casas e organizam festas. Na mó de baixo, estão prestes a ser despedidos quando estão a limpar uma mansão pertencente a LeBron James, o jogador de basquetebol, e, para ganharem dinheiro, decidem organizar uma festa lá. Uma comédia encabeçada por Jacob Latimore e Tosin Cole com um elenco que inclui inúmeras celebridades como LeBron, que é produtor aqui, Lil Wayne, Kid Cudi, Snoop Dogg, Tinashe, Mya ou os próprios Kid ‘n Play.

A Viagem à Grécia

RTP2, 23h

Dez anos após terem iniciado a sua viagem gastronómica por Inglaterra, os cómicos e actores britânicos Steve Coogan e Rob Brydon, que têm feito vários A Viagem como eles próprios enquanto turistas, dão início a um novo itinerário. Durante seis dias, os dois fazem um trajecto de carro, partindo das ruínas da Tróia antiga (actual Turquia) até ao destino final: Grécia. Enquanto isso, vão discursando sobre a tragédia e a comédia da vida, a astronomia e a biologia, mitologia, democracia, filosofia e o sentido da existência. Tudo entre muitas piadas e imitações, uma arte em que ambos são exímios, mas consideram menor. Uma comédia com realização de Michael Winterbottom.

SÉRIES

Daisy Jones and the Sex

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. O livro homónimo de Taylor Jenkins Reid ganha uma adaptação a cargo da dupla Scott Neustadter e Michael H. Weber nesta minissérie de oito episódios. Riley Keough (neta de Elvis Presley) é Daisy Jones, a cabeça de uma banda de rock da Los Angeles dos anos 1970 mais do que um bocadinho inspirada nos lendários Fleetwood Mac.

Luden

Amazon Prime Video, streaming

Estreia. Nesta série dramática alemã de seis episódios, criada a seis mãos por Niklas Hoffmann, Peter Kocyla e Rafael Parente, Aaron Hilmer é Klaus Barkowsky, um homem que é arrastado para o proxenetismo por uma trabalhadora do sexo, Jutta (Jeanette Hain), formando um gangue chamado Nutella. Este grupo criminoso acaba por ter de disputar território com um gangue rival, os GMBH.

DOCUMENTÁRIOS

À Procura de Michael

Disney+, streaming

Estreia. Michael Matthews tinha 23 anos em 1999, ano em que se tornou o britânico mais novo a chegar ao topo do monte Evereste. Não teve, porém, tempo para colher os louros: três horas após atingir tal feito, desapareceu da face da terra. O seu corpo nunca foi encontrado. O seu irmão Spencer Matthews, decidiu ir à procura do que lhe aconteceu.

Orsay: As Grandes Transformações

RTP2, 20h37

A Gare d’Orsay, terminal de comboios construído em 1900, esteve várias vezes para ser demolida. É, desde 1978, um monumento histórico, e em 1986 transformou-se num museu que foi sendo ele próprio alvo de várias transformações e ampliações. Este documentário de Blandine Josselin foca isso mesmo.

Os Grandes Criadores

TVCine Edition, 22h

A Companhia de Teatro do Chapitô foi criada em 1996, com uma missão intencionalmente social e sempre baseada na solidariedade e equidade. Os realizadores Elisa Bogalheiro e Ramón De Los Santos percorreram as suas salas e corredores e fizeram este documentário de 2022, onde nos mostram as várias artes que ali são ensinadas.