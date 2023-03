O que ficou das regras da pandemia: máscaras, teletrabalho e pouco mais

Há três anos, a 2 de Março, eram confirmados os dois primeiros casos de covid-19 no país: dois homens que tinham estado no estrangeiro e estavam internados em hospitais do Porto. Ninguém imaginava então as mudanças por que todos teríamos de passar, com as regras do estado de emergência ou da situação de alerta, sucessivamente renovadas, a pararem o país e a isolarem as pessoas. Três anos depois, já quase não há sinais desses tempos recentes, mas também há resquícios que persistem, com prazo indeterminado. Alguns podem aguardar apenas que seja decretado o fim da pandemia, outros têm um futuro mais incerto.

