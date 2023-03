Explosão na área militar de Santa Margarida, em Santarém, faz um morto e dois feridos graves

Na sequência da explosão de um engenho que aconteceu na área militar de Santa Margarida, em Constância, Santarém, um militar morreu. Estão confirmados também dois feridos graves e três feridos ligeiros, confirmou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) à Lusa.

O comando sub-regional do Médio Tejo da Proteção Civil confirmou ao PÚBLICO que os feridos estão a ser assistidos por médicos do INEM do Médio Tejo e Santarém.

Foram mobilizados para o local 37 bombeiros, 13 veículos e um helicóptero do INEM. Além do helicóptero, o INEM enviou duas viaturas médicas e sete ambulâncias afectas aos bombeiros.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "já falou com a ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", pode ler-se no site da Presidência.

As circunstâncias da explosão continuam por confirmar.

Em Janeiro, no Campo Militar de Santa Catarina, registou-se a morte de um militar "causada por arma de fogo". A ministra da Defesa, Helena Carreiras, confirmou a abertura de uma investigação acerca das circunstâncias em que ocorreu a morte.