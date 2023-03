Poder Público. A dulcíssima Mortágua e o amargo de Lula

Mariana Mortágua já está lançada na corrida à liderança do Bloco de Esquerda, numa semana marcada pela polémica participação de Lula da Silva na cerimónia solene do 25 de Abril, mas, afinal, o Presidente do Brasil nunca esteve para participar nesta sessão.

Siga o podcast Poder Público no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.