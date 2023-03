Lula, tanques e exonerações: as três precipitações de Gomes Cravinho

Não só enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros João Gomes Cravinho teve acções precipitadas: já as tinha enquanto ministro da Defesa Nacional, cargo que ocupou antes do actual.

Desde que assumiu pastas ministeriais, João Gomes Cravinho, actual ministro dos Negócios Estrangeiro (MNE), já se precipitou pelo menos três vezes: na passada semana, quando anunciou que Lula da Silva, presidente do Brasil, discursaria no Parlamento durante a sessão solene do 25 de Abril; em Janeiro, quando antecipou o anúncio do envio de tanques Leopard-2 portugueses para a Ucrânia; e em 2021, quando viu o seu pedido de exoneração do então chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) ser rejeitado pelo Presidente da República.

Lula e o discurso na sessão solene do 25 de Abril

Durante uma visita de Estado a Brasília, na passada semana, João Gomes Cravinho anunciou que o presidente do Brasil discursaria no Parlamento português na sessão solene do 25 de Abril, oficializando assim uma sugestão que Marcelo Rebelo de Sousa deixara informalmente a Lula aquando da sua visita ao Brasil, em Dezembro do ano passado.

Alvoroço criado em Portugal, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, rapidamente notou ser ele quem poderia tomar essa decisão (após “ouvidos os partidos em conferência de líderes”). E decidiu, assim, que, afinal, o presidente brasileiro não discursará na sessão solene do 25 de Abril, mas noutra que está por agendar e que poderá até ser no dia 25 de Abril à tarde, findada a sessão solene (que ocorre apenas de manhã).

Os tanques que lá acabaram por ir

Em Janeiro deste ano, numa altura em que se discutia – mas não se confirmava – a oferta de tanques Leopard-2 portugueses para a Ucrânia, João Cravinho precipitou-se e afirmou que o país se preparava para enviar esses carros de combate, chegando mesmo descrever a logística do envio. Horas mais tarde, clarificaria a sua posição, notando não haver decisão sobre o respectivo envio e acusando a comunicação social de ter interpretado mal as suas declarações.

“Não sei exactamente como vai ser feito [o transporte dos tanques], mas imagino que seja parcialmente por comboio para Espanha e depois eventualmente de navio e depois novamente de comboio”, disse então à SIC Notícias. No mesmo dia, após as declarações de Gomes Cravinho, o ministério da Defesa reiterava não haver qualquer confirmação do envio dos Leopard-2. Uma semana depois, António Costa anunciaria finalmente o envio destes tanques para a Ucrânia.

A não-demissão de Mendes Calado

Em Setembro de 2021, o Ministério da Defesa Nacional – à época tutelado por Cravinho – propôs ao Presidente da República a exoneração do chefe de Estado Maior da Armada, António Mendes Calado, e a nomeação de Henrique Gouveia e Melo para o mesmo cargo. O Presidente da República não aceitou, esclareceu ser ele quem o decide e referiu-se ao assunto como um “equívoco”, no que foi interpretado como uma desautorização a Gomes Cravinho.

Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa notou que o método utilizado pelo Governo para anunciar esta transição na Armada resultou “na percepção de um atropelamento” de Gouveia e Melo ao então CEMA. Cerca de três meses depois, Gouveia e Melo viria a substituir Mendes Calado nesse cargo.