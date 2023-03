Turismo: o Algarve em saldo, à custa do ambiente e da população local

Durante os anos 80, um boom imobiliário insaciável destruiu os mais belos lugares ao longo das praias e da natureza única do Barlavento algarvio, com monstruosos edifícios hoteleiros. As consequências deste “desenvolvimento” eram já bem visíveis na vizinha Espanha, mas as lições não foram aprendidas e esta costa única foi betonada e arrasada.

Várias décadas depois, nada mudou, como demonstra o excelente artigo "Mais 11 mil camas, entre Vilamoura e Lagos, vão surgir em zona de construção proibida", de Idálio Revez e Daniel Rocha. A ganância insaciável dos investidores e fundos imobiliários está a betonar os últimos redutos livres, até no limite da legalidade. Ironicamente, os próprios investidores anunciam um dos novos resorts como "o último Algarve".

Tudo é feito com aprovação e forte encorajamento de políticos ao nível e nacional, bem como de entidades como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e a Agência Portuguesa de Ambiente.

Os investidores, em geral empresas estrangeiras, só obtêm lucros chorudos por não terem de pagar os danos colaterais desta maciça impermeabilização do solo e ocupação da paisagem. A destruição ambiental, o consumo exponencial de água, a poluição, o ruído e os resíduos produzidos não entram em nenhuma contabilidade, são externalidades.

É o casamento perfeito: o lobby imobiliário agarra todos os terrenos possíveis, as autarquias locais arrecadam receitas fiscais e tudo fazem para atrair ainda mais turistas. Um círculo vicioso da destruição.

Para compensar alguns dos custos do turismo, mais de 160 destinos turísticos europeus cobram uma taxa turística e utilizam as receitas para garantir as infra-estruturas turísticas e a preservação de monumentos e dos recursos naturais.

No Algarve – que, segundo o Barómetro do Custo de Férias do Reino Unido, é o segundo destino "sol e praia" mais barato da Europa –, a introdução de tal taxa foi discutida durante anos, tendo sido agora finalmente aprovada, contra a oposição do lobby hoteleiro e do turismo (AHETA). Porém, a sua dimensão é minimalista, não passando de 10 euros no total de cada estadia, dos quais 10% reverterão para um fundo conjunto, destinado, por exemplo, a atrair novas rotas aéreas para o Algarve e realizar eventos internacionais, como a Fórmula 1, segundo o presidente da AMAL, comunidade intermunicipal do Algarve.

Os restantes 90% da taxa também não escapam aos lobbies, sendo geridos em comissões concelhias, onde estarão representados os autarcas e o sector privado, mas onde não haverá representação da sociedade civil.

Entretanto não se poupam esforços para atrair mais turistas; um exemplo bombástico é campanha publicitária de custos inimagináveis da agência estatal portuguesa Turismo de Portugal nos EUA, onde Portugal já é percepcionado como a “Califórnia europeia”.

Em que medida o actual turismo beneficia as pessoas que vivem no Algarve, em termos de qualidade de vida e prosperidade? É verdade que o estudo Restur, recentemente publicado pela Universidade do Algarve, conclui que a maioria da população local tem uma atitude positiva em relação ao turismo. Porém, este resultado não surpreende, sabendo-se que 2/3 dos entrevistados dependem economicamente do turismo.

Além disso, o inquérito foi realizado em 2021, o segundo "ano covid", altura em que as pessoas nada mais desejavam do que voltar a ter emprego. O que não foi salientado nos títulos dos media é que o estudo também concluiu que a maioria dos inquiridos se queixa de que, devido ao turismo, o custo de vida (alimentação, aluguer, transporte, vestuário, etc.), aumentou significativamente e que estão muito insatisfeitos com as infra-estruturas e os serviços sociais prestados pelo Estado, tais como a Educação e a Saúde. O que não é de admirar, quando, para muitos algarvios, o hospital público mais próximo (são apenas três) está a mais de 50km de distância e os centros de saúde estão fechados aos fins-de-semana.

Enquanto isso, o portal estatal Visit Portugal, promove um "Turismo clínico" nos seguintes termos: “Portugal dispõe de um sistema de saúde de alta qualidade e competitivo, com equipamentos e soluções tecnológicas de vanguarda e uma rede hospitalar moderna, servida por profissionais altamente qualificados". De facto, hospitais e clínicas privadas crescem como cogumelos para fazer jus ao “sistema de saúde de alta qualidade e competitivo”, mas com custos inacessíveis para grande parte da população.

A região é constantemente deixada para trás, até porque pouco peso tem nas decisões a nível nacional, enquanto a sua forte contribuição para o PIB é muito bem-vinda a nível nacional. É surpreendente que a população local não se revolte, exigindo a sua quota-parte dos lucros do turismo na região, através de empregos dignos, habitação acessível, infra-estruturas e serviços de saúde de qualidade providenciados pelo Estado. Pelo contrário, rende-se à sua sorte, acabando muitas vezes na precariedade (basta ver que as filas em frente ao Refoof se tornam cada vez mais longas), sendo obrigada a mudar-se para a periferia por não poder pagar as rendas nos centros.

É surpreendente que a população local não se revolte, exigindo a sua quota-parte dos lucros do turismo na região, através de empregos, habitação, infra-estruturas e serviços providenciados pelo Estado

Outras facetas deste mega-sector da economia nacional não são menos problemáticas: o aumento do consumo de água, por exemplo, numa região de reconhecida escassez. Este aumento do turismo e da agricultura de regadio são verdadeiros atentados, face às alterações climáticas.

Cada vez mais países percebem que a limitação do número de turistas e a adaptação da oferta às condições locais é inevitável para evitar danos irreversíveis. Mas Portugal continua a apostar na exploração ilimitada do Algarve, destruindo a singularidade do seu ecossistema e pondo em risco a coesão social com a criação de uma sociedade composta por três classes: os ricos, na sua maioria turistas estrangeiros de curto ou longo prazo, que beneficiam de todos os privilégios; a população local, com um rendimento insuficiente, encarregue dos serviços aos turistas e aos residentes não habituais; e os migrantes asiáticos ou da CPLP, que executam os trabalhos mais duros e precários.

A excessiva dependência do sector do turismo mostrou-se fatal nos dois anos da pandemia. E o quinto relatório do IPCC adverte que as alterações climáticas terão um sério impacto neste sector.

Portugal continua a apostar na exploração ilimitada do Algarve, destruindo a singularidade do seu ecossistema e pondo em risco a coesão social

Mas a estes avisos se faz orelhas moucas, já que as medidas de precaução e adaptação não trazem benefícios a curto prazo nem para a indústria imobiliária, hoteleira e turística, nem para os políticos. Assim, todos preferem continuar a rumar para o abismo e a aproveitar a festa, enquanto podem.