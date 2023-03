Política de Habitação para Portugal

A maioria dos portugueses não tem possibilidade de aceder ao tipo de habitação de que necessita, por os preços de aquisição ou aluguer serem mais elevados do que o permitido pelo seu nível de vida. Propostas para debelar esta situação têm sido: menores impostos e taxas e maior facilidade na aprovação dos empreendimentos. Estas propostas apenas aproveitam aos empresários e promotores da habitação, e não aos utentes, pois, se eventualmente fizessem baixar o preço de venda das habitações, o que é problemático, apenas facilitaria a compra por nacionais de países mais prósperos, como tem acontecido até agora. A procura iria fazer aumentar mais uma vez o preço de venda.

É necessário, portanto, uma alteração profunda na política habitacional.

Em primeiro lugar, não se deve dar maiores facilidades de compra de habitação por nacionais de outros países, como acontece actualmente. Devem estar, pelo menos, nas mesmas condições dos portugueses. Estas e outras facilidades extraordinárias que têm sido dadas a estrangeiros com um nível de vida superior ao nosso, por exemplo “vistos gold” e “nómadas digitais”, apenas têm como objectivo trazer dinheiro para Portugal, incentivar a indústria da construção e aumentar o produto interno bruto (PIB), esquecendo o prejuízo que está a causar aos portugueses, com o aumento incomportável para estes do custo da habitação.

O alojamento local pode ser incluído neste grupo de práticas com efeitos perversos na falta de habitação a preços compatíveis com o nível de vida dos portugueses e deve ser limitado. Pode, contudo, ser uma forma de alojamento temporário para profissões que obrigam a deslocamentos por períodos limitados.

Em segundo lugar, deve-se promover sobretudo a habitação para arrendamento. É errada uma política de desenvolvimento da economia que inclua a venda da construção, pois esta não se exporta. Para ter significado como produto de exportação, as vendas têm de ser feitas a estrangeiros e já se sabe o efeito pernicioso que isso tem para os portugueses.

Com o objectivo de promover o arrendamento, o Estado e as autarquias devem estar proibidos de vender os terrenos que possuem e devem, o mais possível, aproveitar os urbanos ou urbanizáveis, assim como os edifícios devolutos que possuam para construir habitação de arrendamento. O arrendamento permite aos indivíduos e às famílias poderem facilmente mudar de local de residência para obterem melhores condições de trabalho. Permite, por exemplo, mudanças para locais onde certos profissionais são mais necessitados (professores, profissionais de medicina e enfermagem, auxiliares, etc.).

A habitação própria deveria ser a aspiração apenas de quem tem a sua vida completamente estabilizada ou se aproxima da reforma. Para isso pode-se reactivar o sistema cooperativo, em que as pessoas vão depositando poupanças para obtenção posterior de um fundo que permita a compra de habitação na altura própria, beneficiando também de empréstimo em condições especiais do banco do Estado.

O valor do arrendamento será fixo para a habitação pública e semelhante ao que também tenha interesse para a promoção do arrendamento privado. Este último deve também beneficiar de descontos especiais nas taxas e impostos. Assim, pode-se considerar, por exemplo, que o valor do arrendamento de uma habitação nova deve permitir o retorno total do investimento em 20 anos. Uma habitação cujo custo de construção, incluindo o valor do terreno, seja de 150.000 euros (custo da construção de um T3 sem luxos) e considerando que apenas 10 meses por ano são para retorno do investimento e os restantes dois meses para manutenção, taxas e impostos, obtém-se um valor de 750 euros de renda mensal.

Os custos da construção para o mercado de arrendamento serão definidos anualmente pelo Estado, com alguma margem de flutuação, tendo em consideração o estrato social a que se destina. Estabelecer-se-iam vários níveis de qualidade, sem pôr em causa os isolamentos e a necessidade de os edifícios utilizarem materiais e técnicas amigas do ambiente. Esses níveis poderiam ser: habitação económica, habitação média e habitação de classe alta. A distinção far-se-ia sobretudo através das áreas dos espaços interiores, das fachadas, pátios e logradouros e na capacidade das infra-estruturas, que se reflectiria no valor das rendas.

Se necessário, o Estado e as autarquias promoverão o aparecimento de empresas de construção para aplicação dos preços de construção semelhantes aos constantes de tabelas que seriam publicadas anualmente. O arrendamento será sempre de prazo ilimitado, pressupõe-se destinado a habitação permanente e o seu valor é aumentado de acordo com a inflação. Podem-se estabelecer prazos para o arrendamento a solicitação do arrendatário.

Para incrementar a promoção pública de habitação, o Estado deve intervir no mercado privado da habitação, reabilitando coercivamente os edifícios que o necessitem e que não o sejam pelos proprietários, independentemente da situação jurídica em que se encontrem, arrendando-os posteriormente. As rendas serão arrecadadas pelo Estado até se recuperar com algum lucro o investimento. Após a devolução, os proprietários terão de manter os arrendatários.

Continuará a haver mercado livre de habitação, o qual não teria qualquer benefício no que se refere à redução de taxas e impostos.

A diminuição da burocracia é benéfica, sem diminuir nas exigências de qualidade.

Outro tipo de habitação para arrendamento, em princípio a ser apenas promovido por entidades públicas, é a habitação para famílias carenciadas. O valor do arrendamento não dependerá do custo da habitação mas sim do rendimento familiar, por exemplo 20% do rendimento mensal. Todos os anos o valor do arrendamento seria atualizado de acordo com o rendimento auferido.

Há outros tipos particulares de habitação como, por exemplo, o alojamento para estudantes ou para os imigrantes sazonais. Aqui entra a possibilidade de aluguer de quartos, que deve ser regulamentado para ter alguma qualidade.

O proposto não contraria a Lei de Bases da Habitação (Lei n.º 83/2019, de 3 de Setembro) e insere-se na legislação existente. É, contudo, necessário regulamentar alguma legislação, para a tornar mais clara e expedita.