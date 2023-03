Incêndio em arranha-céus em construção faz dois feridos em Hong Kong

Um incêndio num arranha-céus em construção em Hong Kong fez esta quinta-feira dois feridos. O fogo deflagrou em Tsim Sha Tsui, um bairro comercial e de vida nocturna, de acordo com o governo da da região administrativa especial chinesa.

As imagens impressionantes do incidente mostram andaimes em chamas, ao longo de vários andares superiores do edifício em construção. De acordo com o governo de Hong Kong, o alerta para a ocorrência terá sido dado às 23h11 (15h11 em Lisboa).

Está em curso uma operação de combate às chamas com o objectivo de conter a área de edifício ardida e impedir a propagação das chamas para edifícios vizinhos.

Segundo o jornal South China Morning Post, houve relatos de material em combustão e fagulhas que viajaram pelo ar e ameaçaram iniciar um novo foco de incêndio num Hotel Sheraton localizado num quarteirão vizinho.

As duas pessoas feridas são motoristas, entretanto já transportados para um hospital local.