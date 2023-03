Após sofrer queimaduras graves, Jay Leno diz ter uma “cara nova em folha”

"É preciso brincar com a situação", declarou Jay Leno, considerando que "não há nada pior do que as celebridades choramingas". O comediante fez uma aparição televisiva pela primeira vez, três meses depois de um acidente que o deixou com queimaduras em terceiro grau no rosto. Agora, afirma, tem uma “cara nova em folha”.

Numa entrevista ao The Kelly Clarkson Show, transmitida nesta quarta-feira, Leno contou que “estava a trabalhar num carro”, de 1907, quando se deu o episódio.

“Fiquei com a cara cheia de gasolina; pegou fogo”. Além das queimaduras no rosto, o apresentador do Jay Leno’s Garage contou que também ficou com ferimentos nas mãos e no peito.

O humorista foi internado no Centro de Queimaduras Grossman, em Los Angeles, tendo sido submetido a dois procedimentos de enxerto de pele, bem como a várias sessões de câmara hiperbárica, que consiste em oferecer oxigénio puro (100%) num ambiente com uma pressão duas a três vezes superior à pressão atmosférica ao nível do mar, no interior de uma câmara estanque.

Leno foi o anfitrião do The Tonight Show durante 22 anos — de 1992 a 2009 e de 2010 a 2014. No ano em que abandonou a apresentação do talk-show recebeu o Kennedy Center’s Mark Twain Prize for American Humor, juntando-se a uma lista de vencedores que inclui nomes como Richard Pryor, Lily Tomlin, George Carlin, Bill Cosby e Carol Burnett.

Depois de sair de cena da NBC, passou a apresentar o Jay Leno's Garage, uma série sobre automóveis que se inspira numa das paixões do apresentador, conhecido por ser um ávido coleccionador de carros e motos.