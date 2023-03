Feira da Alheira regressa com mais área dedicada ao ex-líbris de Mirandela

A Feira da Alheira regressa a Mirandela, no fim-de-semana de 10 a 12 de Março, com mais espaço para as vendas e actividades em torno do mais emblemático enchido do concelho transmontano.

Há mais de duas décadas que o evento serve de montra ao peso económico deste produto e, depois de dois anos de restrições devido à pandemia de covid-19, a 23.ª edição regressa ao modo presencial e alarga-se a mais zonas da cidade ribeirinha do Tua.

A câmara municipal, que organiza o evento com a Associação Comercial e Industrial local, fez saber, em comunicado, que a novidade desta edição é “a expansão da área da feira” para a zona pedonal da Rua da República e dos jardins do mercado municipal, além do habitual Parque do Império, junto ao rio. É aqui que vai manter-se o centro da festa, concentrando a zona comercial, a restauração e os espectáculos. A zona pedonal da Rua da República passa a acolher a área do artesanato, enquanto os jardins do mercado municipal serão palco de uma Feira à Moda Antiga, com tabernas e animação.

Além dos mais de 100 expositores aguardados no evento, que associa gastronomia, comércio e entretenimento, haverá “degustação de iguarias, prova de vinhos, sessões de showcooking e o já habitual cartaz musical”.

A alheira é o produto mais representativo de Mirandela e dos que tem maior peso económico, com um movimento anual de cerca de 30 milhões de euros só no concelho de origem, vendas a rondar as 6,5 toneladas e garante de cerca de 700 empregos em cozinhas regionais, mas sobretudo nos 12 grandes produtores e fábricas.

O enchido, com selo da Indicação Geográfica Protegida (IGP) e considerado uma das sete maravilhas da gastronomia de Portugal, é comercializado durante todo o ano, mas tem um dos pontos altos na Feira da Alheira, em Março.

“Considerado o ex-líbris da cidade transmontana, a Alheira de Mirandela, produzida à base de ingredientes como as carnes de porco e de aves, azeite e pão de trigo, é o principal centro das atenções desta feira que é já uma referência a nível nacional e internacional”, refere a autarquia.

A Feira da Alheira de Mirandela é apresentada como “um dos maiores eventos da região”, salientando a organização que, “com mais de duas décadas de história, esta celebração anual atrai público de todos os pontos do país, e da vizinha Espanha”. São esperados “milhares de visitantes”.