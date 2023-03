A "autenticidade do riso partilhado" vence concurso fotográfico da National Geographic Traveller

“Quanta felicidade na fotografia.” O retrato de duas novas ecoguardiãs do Santuário de Chimpanzés de Tacugama, na Serra Leoa, deu a vitória a Renato Granieri na edição deste ano do concurso de fotografia da National Geographic Traveller, anunciado nesta quarta-feira. “Adoro a autenticidade do riso partilhado; a vibração das cores sobrepostas sobre a parede branca”, comenta um dos membros do júri, citado em comunicado.

O fotógrafo esteve na Serra Leoa a acompanhar uma equipa do Santuário de Chimpanzés de Tacugama ,que proporciona às comunidades locais “treino e dispositivos para proteger os chimpanzés ocidentais e o seu habitat”.

“Depois de um dia inteiro de viagem até à aldeia de Mansonia", no Parque Nacional das Montanhas Loma, o parque com “a maior concentração de chimpanzés na África Ocidental e Central”, de acordo com um censo realizado, Renato e a equipa chegavam “finalmente a este destino remoto”, recorda-se.

Na fotografia, surgem Mariama e Marah, duas das recém-qualificadas guardas ecológicas, contratadas e treinadas pela equipa do santuário. "Só a presença da equipa durante a covid-19 fez a diferença em termos de prevenção da caça furtiva, desflorestação e outras actividades ilegais”, sublinha na nota de imprensa.

Desde 2011 que a edição britânica da National Geographic Traveller lança um concurso anual para premiar as melhores fotografias de viagem tiradas por fotógrafos do Reino Unido e Irlanda. Este ano, a 11.&ord