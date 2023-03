Estado de Singapura vai ser accionista da EDP

O fundo soberano de Singapura vai investir até mil milhões de euros na Renováveis, que hoje é detida em 74,98% pela EDP, que já a tentou retirar de bolsa em 2018. Além disso, já se comprometeu a ir ao futuro aumento de capital da EDP, destinado a financiar a retirada de bolsa da EDP Brasil.

A EDP, que apresentou esta quinta-feira o plano de negócios para os próximos cinco anos, anunciou esta madrugada as transacções necessárias para suportar a "ambição de crescimento".

A empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade explicou que para “financiar parcialmente o seu [novo] plano de negócios, a EDP Renováveis pretende angariar capital e celebrar um acordo de investimento com a Lisson Grove Investment Pte Ltd, uma filial da GIC Pte Ltd., o fundo soberano de Singapura”.

Trata-se, segundo a EDP, de “um dos principais investidores mundiais a longo prazo” e comprometeu-se a subscrever cerca de “mil milhões de euros de novas acções num aumento de capital”.

Este compromisso “está sujeito à decisão da EDPR de lançar a transacção num momento apropriado, face às condições de mercado”.

Em simultâneo, a EDP vai lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o capital que ainda não detém na EDP Brasil, financiado através de um aumento de capital de mil milhões de euros.

A EDP detém “56,05% (posição consolidada de 57,55%)” da EDP Brasil e diz que a sua retirada de bolsa será uma “transacção que gera valor”.

“Centrada nas redes renováveis e eléctricas, esta operação visa também simplificar a organização empresarial”, sendo que a operação “será financiada por um aumento de capital de mil milhões de euros na EDP, colocado junto de investidores institucionais, e proporcionará uma maior flexibilidade para gerir a presença integrada do grupo neste mercado”.

“A EDP já tem o compromisso de CTG, ADIA e GIC”, ou seja, da China Three Gorges, do fundo soberano de Abu Dhabi e do fundo soberano de Singapura para irem a este aumento de capital, “num montante agregado de até 600 milhões de euros, sujeito às condições finais de mercado”, explica a empresa.

Na apresentação que está a fazer esta quinta-feira em Londres, Miguel Stilwell de Andrade considerou que não será difícil para a EDP conseguir os restantes 400 milhões de euros no mercado.

Quanto à "retirada bolsista da EDP Brasil deverá estar concluída no segundo semestre de 2023”.

Mais investimento, lucro e dividendos

O novo plano de negócios da EDP para os próximos anos prevê um reforço do investimento em 30% face ao anterior plano de negócios. Serão, diz a empresa, 25 mil milhões de euros até 2026, dos quais 21 mil milhões centrados nas energias renováveis e 4 mil milhões nas redes eléctricas.

A empresa prevê aumentar a capacidade renovável em 4,5 Gigawatts (GW) por ano, para um total de 18 GW até 2026, “visando uma capacidade instalada de renováveis de 33 GW até 2026 e com a ambição de atingir mais de 50 GW até 2030” nos vários países em que está presente.

Dentro deste plano, 40% será em eólica onshore, 40% em solar de grande escala (40%), 12% em solar distribuído, 5% em eólica offshore e apenas 3% em armazenamento e hidrogénio.

A empresa antecipa que o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) recorrente atingirá 5,7 mil milhões de euros e que o rendimento líquido recorrente será de 1,4 a 1,5 mil milhões de euros até 2026.

Em consequência, a nova política de dividendos “aumentará o retorno para os accionistas, com um rácio de pagamento na ordem dos 60-70% e o dividendo a crescer para 0,20 euros por acção em 2026”.