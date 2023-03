EDP lança OPA sobre EDP Brasil financiada por aumento de capital de 1000 milhões

Operação pretende “simplificar a estrutura corporativa e organizacional” no Brasil. Valor oferecido é de 24 reais por acção, cerca de 4,4 euros.

A EDP pretende lançar uma oferta pública para aquisição da totalidade de acções ordinárias emitidas pela EDP - Energias do Brasil S.A, anunciou esta quinta-feira a empresa. O objectivo da operação é retirar a empresa de bolsa e dessa forma “simplificar a estrutura corporativa e organizacional da EDP no Brasil”, que é detida em 56,05% (posição consolidada de 57,55%) pela empresa nacional.

A contrapartida oferecida aos accionistas é de 24 reais por acção (cerca de 4,4 euros), “equivalente a um prémio de 22,26% sobre o preço de fecho por acção da chamada em sessão de bolsa (pregão) de 1 de Março de 2023, de 19,63 reais”, adianta a empresa em comunicado ao mercado.

O pedido de registo da oferta pública já foi entregue na Comissão de Valores Mobiliários brasileira (CVM) e a operação deverá estar concluída no segundo semestre de 2023.

Com a aquisição de 100% do capital, “a EDP pretende obtenção da conversão do registo da EDP Brasil na CVM de emitente de valores mobiliários categoria “A” para “B”, o qual permite emitir e negociar quaisquer tipos de valores mobiliários, excepto acções, certificados de depósito de acções e outros valores mobiliários convertíveis em acções”, avança a empresa.

O investimento estimado pela empresa ascende a cerca de 5770 milhões de reais (cerca de 1040 milhões de euros), e será financiado por um aumento de capital de 1000 milhões de euros, colocado junto de investidores institucionais, avançou a empresa.

Boa parte do aumento de capital, mais concretamente 600 milhões de euros, já está assegurada pelos principais accionistas da empresa, incluindo o grupo China Three Gorges (CTG).

A OPA à subsidiária no Brasil faz parte de um plano de investimento mais amplo, de 25 mil milhões de euros até 2026.

Esta quarta-feira, a empresa presidida por Miguel Stilwell de Andrade, anunciou um aumento do resultado líquido recorrente de 6% em 2022, para 871 milhões de euros.