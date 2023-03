Roger Schmidt punido com um jogo de castigo após expulsão em Vizela

Treinador do Benfica falha o encontro de sexta-feira, com o Famalicão, por ter arremessado uma garrafa de água de volta para a bancada na jornada anterior.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) castigou o treinador do Benfica, Roger Schmidt, com um jogo de suspensão e multa de 1150 euros, na sequência da expulsão, com vermelho directo, no jogo da passada semana em Vizela.

"Aos 45+5 da segunda parte, após os adeptos afectos à equipa A [Vizela] arremessarem uma garrafa de água ao treinador da equipa B [Benfica], o treinador da equipa B apanhou a referida garrafa de água e arremessou-a para a bancada onde estavam os adeptos afectos à equipa A", pode ler-se no mapa de castigos, elaborado com base no relatório do árbitro Nuno Almeida.

"No seguimento do sucedido, e após receber ordem de expulsão, o citado agente gesticulou para com os adeptos da referida bancada, indicando com uma mão o número 2 e com a outra o número 0 enquanto se dirigia para os balneários", acrescenta o árbitro, no relatório.

Logo no final do encontro, na sala de imprensa, Roger Schmidt reconheceu que o comportamento não foi o mais adequado e disse aceitar com naturalidade a expulsão de que foi alvo. Expulsão essa que o afasta do jogo de sexta-feira, em casa, com o Famalicão, referente à jornada 23 da Liga.