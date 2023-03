Uma, duas, três medalhas de ouro para Portugal?

Há dois anos, em Torun, na véspera dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Portugal teve a sua melhor participação de sempre em Europeus de pista coberta, três medalhas, todas de ouro. A fasquia está alta para os Europeus de Istambul, que se iniciam nesta quinta-feira, mas a comitiva portuguesa, que será a maior de sempre na prova (22 atletas) volta a estar “armada” com os seus três campeões de 2023: Pedro Pablo Pichardo, Patrícia Mamona e Auriol Dongmo. Todos eles se apresentam na Turquia com vontade para repetirem os títulos.

Para Pichardo, os Europeus de Torun marcaram o início de um ciclo vencedor a saltar por Portugal. Depois dessa competição, o atleta português nascido em Santiago de Cuba ganhou quase tudo o que havia para ganhar: ouro nos Jogos Olímpicos, Mundiais e Europeus de atletismo, ficando “apenas” pela prata nos Mundiais indoor do ano passado. E, olhando para a concorrência que terá em Istambul, não parece que haja alguém com pernas para o desafiar.

O saltador português tem a melhor marca pessoal entre os 18 inscritos (18,08m, do tempo em que competia por Cuba) e, de todos, é o que tem a melhor marca de 2023 (17,12m). Depois dele, o melhor registo é de Dimitrios Tsiamis (17,55m, marca feita em 2006), mas o grego, na presente temporada anda muito longe disto (16,52m). Ainda assim, vale a pena estar atento ao que podem fazer o alemão Max Hess (16,87m em 2023) ou os italianos Bocchi (16,83m) e Ihemeje (16,99m). E Tiago Pereira, o outro português em competição, também pode chegar à final, ele que foi finalista nos Mundiais de Eugene.

Programa de 2 de Março 16h00 800m (M) Elim. José Pinto 16h12 Peso (M) Qual. Francisco Belo 16h40 800m (F) Elim. Patrícia Silva 16h53 Triplo (M) Qual. Pedro Pichardo/Tiago Pereira 17h40 Peso (F) Qual. Auriol Dongmo/Jessica Inchude/Eliana Bandeira 18h05 1500m (M) meia-final Isaac Nader (hora portuguesa)

Pichardo admite que não está a 100% para estes Europeus de Istambul e que a sua participação esteve em dúvida. “Em Torun foi a minha primeira medalha pelo país. Voltar é uma coisa importante. Estava em dúvida se ia ou não. O meu treinador [Jorge Pichardo, o pai] em princípio não queria”, contou à agência Lusa o saltador de 29 anos, ele que, tal como Tiago Pereira, estará em acção logo no primeiro dia de competição na Turquia.

Patrícia Mamona também entra no concurso feminino do triplo com a melhor marca pessoal (15,01m, recorde nacional feito em Tóquio 2020) e a melhor marca do ano (14,41m) entre as 18 inscritas. A vice-campeã olímpica participa pela sexta vez nos Europeus de pista coberta - é a segunda portuguesa com mais participações na competição, depois das sete presenças do velocista Luís Cunha.

E aponta a um novo recorde pessoal indoor e, quem sabe, uma terceira medalha na competição, depois da prata em Belgrado 2017 e o ouro em Torun. “Lembro-me de antes dos Jogos Olímpicos ter escrito que ia fazer 15 metros e saiu. Agora tenho escrita a marca que quero fazer, mas é segredo, mas sei que estou a valer muito mais do que 14,53m. Já provei que estava bem para os Campeonatos da Europa, e quero saltar mais. Nos Europeus quero conseguir o recorde pessoal que acho que está para sair, mas não está garantido”, reforçou a saltadora de 34 anos.

Tal como Pedro Pichardo, Auriol Dongmo, que nasceu nos Camarões, também teve a sua estreia portuguesa nos Europeus de pista coberta há dois anos com uma medalha de ouro e, desde então, reforçou o seu estatuto como uma das melhores lançadoras mundiais. Mas o seu favoritismo em Istambul é menos absoluto, devido à presença em competição de Jessica Schilder, a jovem neerlandesa que tem marcado presença nos pódios das grandes competições num passado recente – campeã europeia em Munique e bronze nos Mundiais de Eugene e nos Mundiais indoor em Belgrado.

Os 22 portugueses Homens: Carlos Nascimento (60m), João Coelho (400m), José Carlos Pinto (800m), Isaac Nader (1500m), Abdel-Kader Larrinaga (60m barreiras), Tiago Pereira (triplo salto), Gerson Baldé (salto em altura), Pedro Pablo Pichardo (triplo salto) e Francisco Belo (peso). Mulheres: Lorene Bazolo (60m), Rosalina Santos (60m), Arialis Gandulla (60m), Patrícia Silva (800m), Marta Pen (1500m), Salomé Afonso (1500m), Mariana Machado (3000m), Olímpia Barbosa (60m barreiras), Evelise Veiga (salto em comprimento), Patrícia Mamona (triplo salto), Auriol Dongmo (peso), Jessica Inchude (peso) e Eliana Bandeira (peso).

Depois dos três candidatos ao título, Portugal têm ainda um lote de atletas que pode chegar à posição de finalista. Há uma grande expectativa em relação à estreia com as cores portuguesas de Arialis Gandulla, velocista do Benfica nascida em Cuba. Gandulla é uma das três portuguesas inscritas nos 60m, a par da veterana Lorene Bazolo e Rosalina Santos, sendo aquela que se apresenta em melhor forma – 7,18s na época de Inverno, a um centésimo do recorde nacional, quarta marca entre as 38 inscritas.

Carlos Nascimento, finalista há dois anos em Torun (foi 5.º), também terá expectativas nos 60m masculinos, prova que terá a presença do campeão olímpico do hectómetro, o italiano Marcel Jacobs. Nos 1500m, tanto em masculinos como em femininos, a porta da final parece aberta. Isaac Nader é o 11.º entre os inscritos, enquanto Marta Pen tem o sétimo tempo – a fundista do Benfica está num excelente momento, depois de ter batido o seu recorde pessoal dos 3000m por duas vezes na última semana.