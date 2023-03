Quinta na TV: Diários de Otsoga, um Esquadrão de Província e um irmão Wayans

Há ainda Blade II, Um Dia em..., When Titans Clash: A New World Order?, Portugal na Eurovisão: Rumo a Liverpool e os Campeonatos da Europa de Pista Coberta de atletismo.

CINEMA

Diários de Otsoga

RTP1, 22h47

Em tempos de pandemia, Crista, Carloto e João (Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro), fechados numa quinta perto do mar, decidem construir juntos um borboletário, entre muitas outras tarefas diárias que ocorrem ao longo de meses enquanto partilham casa. Estreado mundialmente na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cinema de Cannes em 2021, é um filme de Miguel Gomes (Aquele Querido Mês de Agosto, Tabu, As Mil e Uma Noites) e Maureen Fazendeiro, que se estreou em longa-metragem depois das curtas Motu Maeva (2014) e Sol Negro (2019).

Blade II

AXN Movies, 23h12

Wesley Snipes foi Blade, o herói da Marvel, três vezes, começando no filme de Stephen Norrington em 1998. Esta é a sequela de 2002, assinada por Guillermo Del Toro. Depois de a mãe ter sido atacada por vampiros, Blade nasceu meio homem, meio vampiro. Whistler (Kris Kristofferson), que perdeu toda a família num ataque de vampiros sanguinários, encontra Blade, ainda criança, nas ruas, e torna-se o seu mentor e protector. Blade pensa que Whistler morreu, mas neste filme vai descobrir que talvez o seu mentor ainda esteja vivo e decide procurá-lo. O herói vai também ter de se aliar aos seus anteriores inimigos vampiros, responsáveis pela morte da mãe, para combaterem uma ameaça maior.

Hot Fuzz - Esquadrão de Província

Fox Movies, 01h43

Nicholas Angel é o melhor polícia de Londres. É tão bom que, para evitar fazer os seus colegas parecerem preguiçosos e incompetentes por comparação, é recambiado para Sandford, Gloucestershire, uma pequena aldeia. Começando uma parelha com o agente Danny Butterman, filho do chefe da polícia local e alguém que adora filmes de acção como Ruptura Explosiva e Bad Boys II, aparentemente não tem muito que fazer por lá, com zero crimes que mereçam a sua atenção. Mas é só aparentemente, já que começam a acontecer crimes muito estranhos. Uma comédia de acção de Edgar Wright co-escrita pelo realizador e por Simon Pegg, o protagonista à frente de um elenco que inclui Nick frost, Jim Broadbent, Paddy Considine, Timothy Dalton, Bil Bailey ou Olivia Colman.

SÉRIES

Um Dia em...

RTP2, 20h37

Esta minissérie, um docudrama alemão, leva-nos a vários sítios do passado para acompanhar um dia na vida de uma personagem fictícia durante uma época fundamental da História humana. Este é o segundo episódio da terceira temporada, que, depois de ter passado pela Idade Média e Dresden no pós-guerra, ruma até Nova Iorque no ano 1882, em plena industrialização. Desta feita, o nosso protagonista é Georg Schmidt, um imigrante alemão dos entre 400 mil que havia na altura na cidade, que sonha ser advogado.

DOCUMENTÁRIOS

When Titans Clash: A New World Order?

RTP3, 20h

As relações entre os Estados Unidos e a China, neste momento bastante frágeis, estão no centro desta série documental. Como é que esta interacção se processa e quais são os rumos que poderá tomar no futuro?

Portugal na Eurovisão: Rumo a Liverpool

RTP1, 00h38

Em pleno período de Festival da Canção e pouco mais de dois meses antes de chegar a Eurovisão, a série documental Portugal na Eurovisão volta à antena da RTP para traçar um retrato da participação portuguesa no concurso de canções europeu.

COMÉDIA

Marlon Wayans: God Loves Me

HBO Max, streaming

Marlon é o mais novo dos dez irmãos Wayans, que, graças às portas que o segundo mais velho, Keenen Ivory, abriu, singraram no mundo do entretenimento e mais especificamente na comédia. Este é o seu novo especial de comédia stand-up, que cobre temas como a famigerada chapada de Will Smith a Chris Rock, indo do seu próprio fraquinho por Jada Pinkett até à carreira de Will Smith.

DESPORTO

Atletismo: Campeonatos da Europa de Pista Coberta

RTP2, 16h

Entre 2 e 5 de Março, Istambul, na Turquia, é o palco da 37ª edição dos Campeonatos da Europa de Atletismo de Pista Coberta. São, ao todo, quase 600 atletas de 47 federações a competir.