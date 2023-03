TikTok limita adolescentes a uma hora por dia de app (mas é opcional)

As contas de utilizadores do TikTok com menos de 18 anos serão automaticamente limitadas a uma hora de utilização por dia. A funcionalidade poderá ser desactivada, mas servirá como forma de sensibilização e pedagogia quanto ao tempo passado em frente aos ecrãs.

“Os adolescentes podem desactivar o limite por defeito, se assim o desejarem. No entanto, se o fizerem, pedimos-lhes que definam um limite de tempo diário no ecrã, se passarem mais de 100 minutos no TikTok num dia”, explicou uma porta-voz do TikTok em Portugal ao PÚBLICO. “Enviaremos também a cada adolescente uma notificação semanal com um resumo do tempo de ecrã utilizado a partir dessa semana.”

Segundo um comunicado da TikTok, caso o limite de 60 minutos por dia seja ultrapassado, “será pedido um código de acesso para que seja possível continuar a ver os vídeos: para prolongar o tempo de visualização será, portanto, necessária uma decisão activa”.

“Os encarregados de educação poderão definir o tempo de utilização em função do dia da semana”, acrescenta.

Será ainda possível personalizar os limites de tempo por dia da semana, bem como um horário para silenciar as notificações.

Segundo a TikTok, citada pelo site especializado The Verge, estes pedidos aos utilizadores aumentaram o uso das funcionalidades relacionadas com o tempo de ecrã em 234% durante um mês de testes.

A aplicação promete, aliás, maior atenção nas notificações que envia para os telemóveis. “As contas de utilizadores com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos não recebem notificações push depois das 21h00. Os criadores que tenham entre 16 e os 17 anos têm notificações push desactivadas a partir das 22h00.”

Em Fevereiro foi noticiado que os menores passam "agarrados" aos ecrãs, fora da sala de aula, cerca de quatro horas por dia, o equivalente a dois meses por ano, dando preferência a redes sociais como o TikTok sobre aplicações de comunicação como o WhatsApp.

Estes dados foram retirados de um estudo elaborado pela plataforma Qustodio, especializada em segurança e controlo digital para famílias que conta com mais de quatro milhões de utilizadores no mundo.