Utentes de Loures vão protestar contra fecho de urgência pediátrica

As comissões de utentes de saúde do concelho de Loures vão promover um protesto na quinta-feira às 19 horas à porta do Hospital Beatriz Ângelo contra o encerramento da urgência pediátrica e exigem que o Governo adopte medidas para reverter a situação.

Na terça-feira, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, assumiu que a urgência pediátrica do hospital de Loures encerra à noite a partir desta quarta-feira, uma vez que "não há disponibilidade de profissionais".

Segundo uma nota da administração da unidade, divulgada após as declarações do ministro, o serviço passa a funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 09 horas e as 21 horas, uma situação que será "transitória".

"Foi com estupefacção que as comissões de utentes de saúde do concelho de Loures foram confrontadas com o encerramento das urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, o que claramente rejeitamos, exigindo ao Governo que tome todas as medidas necessárias para inverter esta situação", afirmam, em comunicado.

Os utentes consideram que os problemas nas urgências do hospital "revelam a inaceitável falta de resposta do Governo", o que, dizem, se agravou com a passagem da unidade para a esfera pública e consequente "debandada de profissionais, sem que a administração consiga ter a autonomia e meios necessários para a travar".

"A situação nos centros de saúde, também ela grave e muito insuficiente na resposta que dá aos utentes, agrava a pressão sobre os serviços hospitalares já de si muito depauperados", acrescentam.

A Câmara de Loures aprovou esta quarta-feira de manhã uma moção contra o encerramento nocturno da urgência pediátrica do hospital do concelho, assegurando o presidente da autarquia, o socialista Ricardo Leão, que não vai permitir que este seja um fecho definitivo.

Entretanto, os chefes de equipa do serviço de urgência geral do hospital de Loures apresentaram a demissão devido à falta de condições, que dizem pôr em causa a segurança de doentes e profissionais.

De acordo com o ministro da Saúde, na próxima semana vai ser conhecido o plano para o funcionamento regular das urgências de pediatria de toda a área metropolitana de Lisboa, tendo o governante aconselhado a população que recorre à urgência pediátrica do Beatriz Ângelo a usar os serviços que se mantêm abertos, como os do Hospital de Santa Maria, do Hospital Dona Estefânia ou do Hospital de São Francisco Xavier, todos no concelho de Lisboa.