Urgência pediátrica de Loures fecha à noite e ao fim-de-semana. Quais são as alternativas?

Durante a noite, há duas alternativas - as urgências do Hospital de Santa Maria e do Dona Estefânia. Ao fim-de-semana, durante o dia, o São Francisco Xavier também receberá casos urgentes de Loures.

A Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) explicou esta quarta-feira ao fim da tarde onde devem dirigir-se as crianças e adolescentes que necessitem de atendimento urgente à noite e ao fim-de-semana, depois de o Hospital de Loures passar a encerrar a urgência pediátrica no período nocturno, o que acontece a partir desta quarta-feira.

“Em função da suspensão da actividade do Serviço de Urgência de Pediatria do Hospital de Loures, nos períodos nocturnos (21-09h) dos dias de semana e todo o dia durante os fins-de-semana”, a Direcção Executiva do SNS informa que “a assistência às crianças e adolescentes com patologia urgente, da área de referência deste hospital", será assegurada, aos sábados e domingos durante o dia [das 9 às 21 horas], pelos hospitais de Santa Maria, o São Francisco Xavier e pelo pediátrico Dona Estefânia, todos em Lisboa.

Já durante os dias da semana à noite (das 21 às 9 horas), o atendimento passa a ser assegurado pelos hospitais de Santa Maria e pelo Dona Estefânia. Se os doentes tiverem indicação para internamento, serão reencaminhados para o Hospital de Loures, onde ficarão internados, “assegurando desta forma a proximidade”, acrescenta.

Os hospitais, a linha SNS24 e o INEM “possuem a informação adequada e encontram-se organizados para a correcta orientação, transporte, recepção, triagem, diagnóstico e tratamento das crianças e adolescentes, garantindo segurança, previsibilidade e acesso a cuidados de saúde, para as situações urgentes”, assevera, recomendando que, antes do recurso à urgência, deve ser contactado o SNS 24 (808 24 24 24), e, em situações de emergência, o 112.

A Direcção Executiva do SNS sublinha que, em articulação com o conselho de administração do Hospital de Loures e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, com o apoio do Ministério da Saúde, está a trabalhar para “encontrar soluções que consigam traduzir-se num reforço de médicos pediatras” de forma a assegurar “uma resposta consistente nesta instituição, que possui equipas de profissionais de elevada qualidade e que têm demonstrado uma enorme dedicação e esforço”.

Recorda ainda que, como já foi anunciado, vai reunir-se na próxima semana com todas estas entidades e os dirigentes e profissionais dos 12 serviços de pediatria da área metropolitana de Lisboa, que “irão aprovar o planeamento estratégico nestas dimensões, com o envolvimento e a participação de todos, num trabalho em rede”.