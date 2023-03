PSD marca debate das suas propostas para a habitação para véspera das medidas do Governo

Na véspera de o Governo aprovar em Conselho de Ministros os diplomas do plano Mais Habitação para os enviar à Assembleia da República ou ao Presidente da República para promulgação, o PSD leva a debate no Parlamento as suas próprias propostas sobre habitação que Luís Montenegro apresentou em meados de Fevereiro.

O agendamento do debate potestativo do PSD para dia 15 de Março foi feito nesta quarta-feira em conferência de líderes. As propostas dos sociais-democratas foram lançadas no colóquio O Novo Caminho para a Habitação e as 40 medidas então enunciadas pelo líder do PSD estão agora a ser transformadas em projectos de lei e de resolução, afirmou o líder parlamentar Joaquim Miranda Sarmento aos jornalistas no final da conferência de líderes.

O "programa complexo e extenso" do PSD, como o descreveu Miranda Sarmento contrasta com o "documento genérico, vago, com medidas pouco detalhadas" que o Governo apresentou a 16 de Fevereiro e que abriu à discussão pública - que o social-democrata diz também ser "praticamente inexistente". "É importante que se discutam os dois modelos diferentes para o problema da habitação: o do PSD e o do Governo, que aposta num modelo mais estatizante", acrescentou, prometendo apresentar as propostas no início da próxima semana.

Costa em duas semanas seguidas

O próximo debate de política geral com o primeiro-ministro está marcado para dia 22, mas António Costa estará na semana anterior no plenário para o debate europeu sobre a participação portuguesa na cooperação estruturada permanente, no dia 17. Nesse dia, os deputados discutem também uma proposta do Bloco para aumentar a malha das incompatibilidades e conflitos de interesses dos políticos e altos cargos públicos, assim como um projecto de lei sobre protecção de denunciantes.

No dia 23 será debatida a proposta de lei do Governo que acaba com as medidas que ainda se encontram em vigor por causa da pandemia., assim como o projecto de lei do PS que volta a conferir o regime de instituto público à Casa do Douro numa tentativa de contornar um chumbo do Tribunal Constitucional, e o projecto do PCP que prevê a presença de psicólogos nas escolas.

No dia seguinte, os deputados debatem e votam a proposta de lei do Governo sobre o refinanciamento das autarquias, e os projectos do PSD sobre creches, e da IL sobre a indicação, no recibo de vencimento dos trabalhadores, de todos os custos suportados pela entidade patronal com contribuições para a Segurança Social.