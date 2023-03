Lula, o 25 de Abril e a festa da direita radical

Como disse Marcelo, “o que interessa é que Lula é o Presidente do Brasil”. Mais do que ódios ideológicos, precisa-se de sentido de Estado.

O 25 de Abril é uma data para unir os portugueses, missão impossível depois de se saber que o Presidente do Brasil fora convidado para participar nas solenidades da Assembleia. Porque Lula da Silva é Lula da Silva, uma pessoa à qual parte da direita jamais reconhecerá o direito à presunção de inocência; e principalmente porque a indignação e a “vergonha” estão a triunfar sobre as ideias, princípios ou o sentido de Estado na política. A história de Lula no 25 de Abril começou mal e acabou com uma vitória do Chega.