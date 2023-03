Mariana Mortágua e a beleza de lutar por uma vida boa

Não veio da UDP nem do Política XXI ou tão pouco do PSR, apesar da proximidade com Francisco Louçã. O PSR era um partido antimilitar, antirracista, multicultural e geneticamente rebelde. Ovelha negra ou minoria absoluta foram exemplos de comunicação, ou mensagem, deste partido nos anos 90. Dir-se-ia que o Louçã desses tempos amadureceu e que isso se nota no seu projeto mais industrioso: formar a Mariana Mortágua.

