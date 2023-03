Câmara e Metro de Lisboa adoptam medidas contra o frio

Empresa ferroviária abriu as estações de metro do Rossio, Santa Apolónia e Oriente para receber sem-abrigo.

O Metropolitano de Lisboa, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), anunciou nesta quarta-feira que se encontra “a preparar um conjunto de medidas, com vista ao cumprimento do Plano de Contingência para as pessoas em situação de sem abrigo, perante o tempo frio que se verifica em Lisboa”. Para já, revelou ter aberto três estações da sua rede, no período nocturno, “para que essas pessoas possam pernoitar naquelas instalações da empresa, nas noites de temperaturas baixas”.

A activação deste plano deve-se às previsões do IPMA, que apontam para uma descida acentuada das temperaturas nocturnas.

As estações que se encontram abertas desde a madrugada de 28 de Fevereiro até à madrugada de dia 3 de Março são as seguintes: Santa Apolónia (norte, passeio junto edifício estação); Oriente (entrada pelo portão lado Tejo/centro comercial) e Rossio (entrada pelo portão da Praça da Figueira, junto ao Rossio)

“O Metropolitano de Lisboa reafirma, assim, o seu esforço como empresa socialmente responsável, providenciando condições dentro destas estações para a pernoita das pessoas na condição de sem-abrigo, garantindo, para o efeito, o apoio da Polícia Municipal, o reforço de vigilância e de limpeza necessários”, diz a empresa em comunicado.

Também a CML anunciou a adopção de um conjunto de medidas preventivas contra o frio. Em parceria com Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Lisboa (NPISA Lisboa).

As medidas são as seguintes: antecipação da abertura dos Centros de Alojamento Temporário e, se possível, a sua abertura em permanência por 24 horas; reforço da distribuição de alimentos e bebidas quentes e de roupa e agasalhos pelas entidades que procedem à distribuição alimentar e de roupa e aumento da vigilância, por parte das Equipas Técnicas de Rua, na identificação das necessidades das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo ao nível da alimentação, agasalhos e cuidados básicos de saúde.

O Plano de Contingência para as Pessoas em situação de sem-abrigo perante o tempo frio não será, por agora, activado, “uma vez que não foi emitido pelo IPMA, nem o aviso laranja (quando os valores diários de temperatura mínima se apresentem entre 0º C a -1º C ≥ 48 horas) nem, sequer, o aviso amarelo (quando os valores diários de temperatura mínima se apresentem entre 3º C a 1º C ≥ 48 horas)”.

“À população, recomenda-se que mantenha o corpo hidratado e quente; se mantenha protegida do frio; mantenha a casa quente; esteja especialmente atenta a todos os sinais que possam indiciar algum problema de saúde”, diz a autarquia em comunicado.