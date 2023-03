Barcelos evita factura de 200 milhões mas prolonga concessão da água em 20 anos

Acordo com consórcio deita por terra sentença do Tribunal que condenou município a indemnização de 200 milhões de euros. Em contrapartida, Câmara paga 20 milhões e estende prazo de concessão até 2054.

Estará prestes a terminar o imbróglio que chegou a ameaçar, ao longo dos últimos onze anos, a solvabilidade da Câmara de Barcelos. Esta terça-feira, a assembleia municipal aprovou a revisão do acordo de concessão da água e saneamento, estabelecido entre a Câmara Municipal e a Águas de Barcelos (AdB), permitindo à autarquia evitar o pagamento de uma indemnização de 172 milhões de euros anunciada pelo tribunal arbitral em 2012 e confirmada pelo Tribunal Administrativo do Norte dois anos depois. O novo acordo, que está previsto vigorar a partir de Janeiro do próximo ano, estipula o pagamento de uma compensação de 18 milhões de euros, mas estabelece o alargamento do prazo de concessão, que passa do ano de 2034 para 2054.

“É um momento histórico. Será possível, a partir de agora, começar uma nova vida em Barcelos”, regozijou-se Mário Constantino, presidente da Câmara de Barcelos (PSD), no decorrer da assembleia municipal, onde explicou os contornos do novo acordo.

Desde logo, está prevista a “extinção” da sentença do tribunal arbitral, que em 2012 condenou o município a pagar uma indemnização de 172 milhões, valor que, com juros, poderia ultrapassar os 200 milhões até 2034 e ameaçar a acção corrente do município, que tem um orçamento anual de pouco menos de 100 milhões de euros. A condenação deu-se após a AdB ter reclamado incumprimento por parte da Câmara Municipal, à época liderada pelo PS, quanto ao consumo médio de água prevista no concelho: em 2004, altura em que o contrato de concessão foi assinado ainda com o PSD no poder, foram estabelecidas cláusulas de reequilíbrio financeiro caso houvesse um desvio de 20% na média de consumo, como veio a acontecer até 2009. No novo acordo, as cláusulas são riscadas.

O contrato prevê, ainda, a isenção de custos da ligação de novos ramais, a passagem do foro competente, em caso de litígio, do tribunal arbitral para o tribunal judicial, e a introdução de tarifas sociais e para famílias numerosas, que, de acordo com Mário Constantino, podem abranger até “28 mil famílias” do concelho. O valor da água a pagar pelas famílias, no entanto, vai aumentar em 7,7%: em média, uma família que consuma 10 metros cúbicos, passará a pagar 25,79 euros, em vez dos actuais 22,07. Com o novo tarifário, Barcelos será o 19º município com a água mais cara nos distritos de Braga, Porto e Aveiro.

Segundo a autarquia, o novo acordo permite ainda uma poupança de 63,5 milhões de euros “através de ganhos de eficiência”. Caso contrário, admitiu um dos técnicos responsáveis pela formulação do documento, “não seria possível ao município pagar apenas os 18 milhões de euros” ao privado, nem evitar “um crescimento significativo” da tarifa da água. Se as optimizações técnicas não forem cumpridas, as consequências repercutem-se sobre a concessionária.

Remunicipalização custava 242 milhões de euros

No novo plano de investimentos, a AdB terá de investir 25 milhões de euros em infra-estruturas, enquanto o município se compromete a investir perto de 6 milhões, permitindo, desse modo, a “cobertura do saneamento a praticamente 80% do território”, abrangida por quase 117 mil pessoas.

De acordo com o plano apresentado em assembleia municipal, que teve os votos contra dos deputados municipais do Bloco de Esquerda e do PCP, o resgate da concessão, que seria possível em 2034, custaria aos cofres do município 242 milhões de euros. A opção da remunicipalização, rejeitada pela coligação PSD, CDS e o movimento Barcelos, Terra do Futuro, teria de somar os 25 milhões de euros de investimento da concessionária às “cláusulas de reequilíbrio, compensações por não actualização de tarifários e taxas de juro” previstas no actual contrato.

Após a aprovação do novo contrato em assembleia municipal, a questão da água, apontada como a principal razão para a mudança nas eleições de 2009, que derrubaram o PSD após vinte anos no poder, poderá estar prestes a ficar resolvida. Segue-se agora a obtenção de um parecer não vinculativo da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), a alteração dos contratos de financiamento com a banca por parte da AdB, e a submissão do regulamento do serviço a consulta pública. Posteriormente, terá de haver nova aprovação por parte dos órgãos autárquicos, e, por fim, o contrato terá de ser submetido à homologação do Tribunal Administrativo e Fiscal.