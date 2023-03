Quem é Pedro de Noronha, o português que namora com Carolina Herrera?

Natural do Estoril, o gestor português tem uma empresa de investimentos em Londres. Já Herrera é a responsável pelos perfumes da marca da mãe, a conhecida criadora venezuelana.

É filha de umas mulheres mais influentes da moda internacional e herdou o nome da mãe, Carolina Herrera. A empresária venezuelana e directora criativa das fragrâncias, de 53 anos, tem sido vista com um novo companheiro em vários eventos sociais em Espanha. De acordo com a revista Hola, trata-se do português Pedro de Noronha, um investidor de 45 anos.

Nas últimas semanas, Carolina Adriana Herrera e Pedro de Noronha estiveram juntos na Arco, a feira de arte contemporânea de Madrid, na galeria do arquitecto Norman Foster e de Elena Ochoa, bem como num jantar organizado pelo galerista Hilario Galguera. A imprensa espanhola não tardaria a especular sobre a identidade do misterioso acompanhante de Herrera.

Nasceu no Estoril, em 1977, e ainda estudou com distinção Economia na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, antes de emigrar para o Reino Unido, pode ler-se na página de Linkedin de Pedro de Noronha. Em Londres, começou por trabalhar como analista no banco de investimentos Merrill Lynch. Rapidamente passou a associado e seria contratado pela JP Morgan, gestora de participações sociais.

Foto Pedro de Noronha tem 45 anos DR

O português chegaria a vice-presidente da sede britânica e ficou quatro anos na empresa, antes de, em 2008, fundar o seu próprio negócio — a Noster Capital. É uma “empresa de gestão com escritórios em Londres e Malta”, especializada em “explorar oportunidades de investimento em segmentos do mercado que a maioria dos fundos não consegue”, descreve o empresário.

Além do destacado percurso profissional, Pedro de Noronha fala cinco línguas — inglês, francês, italiano, espanhol e português — e é um apaixonado pelo desporto. Em 1993, conta-se na biografia publicada no site da Noster Capital, foi campeão mundial de surf, em representação da selecção nacional.

Na esfera privada, o gestor tem três filhos: dois adolescentes de um primeiro casamento e uma filha mais nova, Siena Leila, de 4 anos,​ fruto do relacionamento com a modelo turco-dinamarquesa Tülin Sahinl, que terá terminado em 2020. "Porque a vida não viverá por si mesma", lê-se na sua biografia de Instagram, ao lado do emoji de um surfista.

Já Carolina Herrera estará sem companheiro há menos tempo. O seu último namorado conhecido foi o empresário argentino Francisco Bosch, com quem foi vista ainda em Novembro de 2021. Antes disso, a filha da criadora venezuelana foi casada com o toureiro madrileno Miguel Báez durante 13 anos, entre 2004 e 2017. Os dois tiveram três filhos: Olimpia, de 18 anos, Miguel, de 16, e Atalanta, 14.

Herrera é a responsável pela divisão de perfumes da marca criada pela mãe, a criadora Carolina Herrera. A perfumaria faz parte do projecto desde 1988 e é propriedade do grupo espanhol de cosméticos Puig. Em 2018, a fundadora afastou-se da marca epónima, assumindo um papel de embaixadora global da casa norte-americana. Agora, a liderança criativa está a cargo do designer Wes Gordon.