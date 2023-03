Nuno Borges volta a ganhar e a subir no ranking

Borges chegou a Acapulco no 85.º lugar, mas irá surgir na próxima semana dentro do top 80. Já João Sousa foi eliminado na estreia no Chile.

Depois do triunfo no challenger de Monterrey, Nuno Borges somou a sexta vitória consecutiva, desta vez no Abierto Mexicano Telcel. O número um português venceu o norte-americano Nick Chappell (432.º), por 6-3, 7-6 (7/3), para obter a primeira vitória em torneios ATP 500, o que garante, desde já, nova subida no ranking mundial. Borges chegou a Acapulco no 85.º lugar, mas irá surgir na próxima semana dentro do top 80.

Nesta quarta-feira, Borges encerra a jornada no Estádio, defrontando, pela segunda vez na carreira, um adversário do top 10, o dinamarquês Holger Rune (10.º) – em Outubro, perdeu com Jannik Sinner, no ATP 250 de Sofia. Rune, que ganhou somente três dos cinco encontros que realizou no ATP Tour em Fevereiro, eliminou ontem o norte-americano Ben Shelton (41.º), por 6-7 (7/9), 6-4 e 6-2.

O ATP 500 de Acapulco foi vítima de desistências de vulto nas últimas horas. Depois de Stefanos Tsitsipas, Andy Murray e Sebastian Korda terem desistido ainda antes do sorteio, foi a vez do cabeça de cartaz Carlos Alcaraz ter anunciado a sua ausência, devido a lesão.

Da lista de jogadores inscritos quatro semanas antes, como ditam as regras do ATP Tour, falta igualmente o britânico Cameron Norrie, que, no domingo, derrotou Alcaraz na final do Rio Open.

Curiosidade no torneio mexicano é o facto de surgirem os dois irmãos Berrettini, não apenas juntos no quadro de pares, mas igualmente na segunda ronda da prova individual, após sucessos semelhantes.

Matteo, o mais velho (26 anos) e mais cotado (24.º), viu o eslovaco Alex Molcan (57.º) abandonar quando o italiano vencia, por 6-0, 6-0. Jacopo, dois anos mais novo e classificado num modesto 842.º lugar do ranking – há duas semanas, esteve no Algarve a competir em torneios do ITF Tour –, ultrapassou o alemão Oscar Otte (78.º), quando este abandonou no terceiro set do encontro que o italiano comandava, por 3-6, 7-6 (7/3), 2-1.

Graças à influência do irmão, Jacopo Berrettini recebeu um wild-card para o qualifying de Acapulco, que ultrapassou, perdendo um set nas duas rondas, e deu mais um passo para se reaproximar do seu melhor ranking (282.º), antes que as lesões travassem a sua progressão.

Mais a Sul, João Sousa (147.º) foi eliminado na estreia no Movistar Chile Open pelo sérvio Laslo Djere (55.º), por 6-3, 6-2. O único português presente no ATP 250 de Santiago é agora Francisco Cabral (52.º no ranking de pares) que vai estrear-se hoje, ao lado do sérvio Nikola Cacic.