É a lei da sharia ou o filme de Kubrick: partidos rejeitam castração química

A rejeição de todos os partidos à proposta do Chega para consagrar a castração química como pena para crimes sexuais na Constituição já era esperada, mas o foi o seu debate que acabou por evidenciar alguma tensão (e consumir mais de uma hora) na reunião desta terça-feira na comissão de revisão constitucional. No final, o socialista Pedro Delgado Alves acabou a pedir desculpa por não ter resistido “à técnica de comentador televisivo” de André Ventura e de não o ter deixado a falar sozinho e, por seu turno, o líder do Chega ironizou com outro pedido de desculpas pela tentação de responder a “populistas de esquerda com tiques de superioridade intelectual”.

O chumbo à proposta do Chega começou por ser verbalizado pela deputada do PSD Mónica Quintela. “Eu li isto, parecia que estava a revisitar o filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, parecia um remake de mau gosto”, afirmou, defendendo que “é uma linha vermelha” e “é proibido, ponto”. Do outro lado da mesa, o líder parlamentar do BE recorreu ao exemplo dos castigos físicos da lei islâmica para condenar a proposta do Chega. “Rejeitamos a abrir a porta a que a lei da sharia faça parte da Constituição portuguesa”, repetiu Pedro Filipe Soares, gerando alguns risos na sala.

Antes do PCP, PAN e Livre terem rejeitado os “tratamentos químicos” como forma de “prevenção” dos abusos sexuais, o socialista Pedro Delgado Alves invocou o património constitucional de 200 anos para rejeitar “veementemente” a castração química, embora a discussão tenha também resvalado para o constrangimento dos limites materiais da revisão da Lei fundamental. “Daqui a bocado temos de ir ao Papa para rever a Constituição”, reagiu André ventura, o que mereceu um reparo por parte do presidente da comissão, José Silvano.

Depois de o líder do Chega ter assegurado que a medida teria muita “adesão popular”, além de ter dado exemplos de países europeus onde é praticada (misturando os que a têm como voluntária e coerciva), o liberal João Cotrim Figueiredo concluiu sobre a motivação do Chega para insistir na proposta: “É porque é popular, ganha votos”.

Nos outros dois artigos debatidos nesta terça-feira, PS e PSD mostraram não ter abertura para consagrar na Constituição o recurso de amparo ao Tribunal Constitucional (mecanismo que permite a um particular sindicar a violação dos seus direitos e liberdades fundamentais) que foi proposto pelo PCP e IL nem para alterar o mandato do provedor de Justiça. O PCP pretendia passar o mandato de quatro para seis anos não renovável enquanto o Chega queria que o candidato fosse aprovado por um júri. Já o Bloco defendia a possibilidade de os militares poderem recorrer directamente ao provedor. Todas as propostas foram afastadas por PSD e PS, os dois partidos indispensáveis para aprovar alterações à Constituição.