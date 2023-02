Celorico de Basto: fartos dos buracos na estrada, moradores plantam camélias em cada um deles

Farto dos buracos na estrada dos quais a esposa se tem de desviar de carro todos os dias, Pedro Queirós decidiu, esta segunda-feira, chamar a atenção da Câmara Municipal de Celorico de Basto para o mau estado da via de uma forma peculiar: plantando camélias em cada um deles.

O barbeiro de 33 anos, que foi candidato à junta de Agilde em 2021, já tinha alertado a câmara para o estado degradado da estrada e levantou o problema na assembleia de freguesia, onde é membro pelo PS. No entanto, não obteve resposta, nem viu o problema resolvido: “Eu já tinha publicado nas redes sociais sobre os buracos na estrada. Tirei fotos, identifiquei o presidente da câmara e tudo. Mas passaram semanas e nada fizeram.”

Os buracos no pavimento, segundo Pedro Queirós, já provocaram pneus furados e um acidente, garante.

A decisão de plantar camélias, que surgiu em “conversas de café”, acabou por ser levada a cabo pelo barbeiro e dois amigos por volta da hora de almoço desta segunda-feira. Sendo a cidade de Celorico de Basto considerada a “Capital das Camélias”, a escolha da flor para sinalizar os buracos não se deveu ao acaso. Numa publicação no Facebook, Pedro Queirós ironizou: “Alguns cidadãos de Agilde deram a ideia de plantar camélias nos buracos. Como somos a capital das camélias da Europa, se fizermos isto em todos os buracos talvez consigamos ser a capital das camélias do mundo.”

As pequenas árvores em flor acabaram por ser derrubadas, um dia depois, por veículos que passaram na estrada. No entanto, Pedro Queirós afirma que a câmara municipal ainda não tratou de resolver o problema: “Pensava que iam para lá hoje, mas ainda não apareceram.” Numa publicação no Facebook, o barbeiro assegurou que caso a câmara não tome uma acção, será ele mesmo a tapar os buracos, escreveu. “Prefiro gastar dez euros em cimento do que gastar 100 euros em pneus ou jantes”, pode ler-se na publicação.

O PÚBLICO tentou contactar a Câmara Municipal de Celorico de Basto, mas não obteve resposta em tempo útil.

Segundo a Automóvel Club de Portugal (ACP), quando os buracos na via pública não estão devidamente sinalizados, e mediante provas de estragos na viatura, é possível "pedir à entidade responsável pela manutenção da estrada que pague os gastos da reparação".

No Reino Unido, o Wanksy desenha pénis à volta dos buracos

Enquanto em Portugal se plantaram árvores, no Reino Unido um trabalhador da construção civil apelidado de Wanksy — junção das palavras “Banksy”, do famoso artista anónimo, e “wank”, de masturbar — optou por desenhar pénis à volta dos buracos na estrada.

Apesar do método pouco ortodoxo, a estratégia surtiu efeito. Nas redes sociais, Wanksy publicou uma fotografia de dois buracos tapados, no local onde desenhou um pénis: “Estavam lá há oito meses, pelo menos. Um bocado de arte e foram tapados em 48 horas.”

Ao Bloomberg, Wanksy explicou o porquê de ter optado por desenhar pénis na via pública: “Queria alguma coisa que atraísse a atenção para os buracos e nada é melhor do que um pénis gigante e cómico. Também são fáceis de desenhar.”