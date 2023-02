A ferrovia adiada

Não sendo especialista em caminhos-de-ferro, não deixo, porém, de me questionar sobre a razão que leva a que o Governo do PS continue a andar às cegas sobre aquilo que verdadeiramente interessa ao país em termos do futuro da nossa ferrovia e se há um sincero interesse em dar um passo para o futuro do país.

É óbvio que a construção/modernização da ferrovia não interessa a dois sectores poderosos da nossa estrutura económica, o do transporte rodoviário e o do transporte aéreo interno ou com ligações a Espanha, e porque o comboio, sendo muito mais económico e não sendo poluente, iria tirar centenas de milhares de passageiros aos referidos sectores, desde que as ligações entre Lisboa, Porto, Faro e Madrid fossem muito mais apetecíveis a quem viaja.

Só assim posso aceitar esta incompetência na falta de decisão, para mais com um Governo com maioria absoluta e a nadar em fundos da União Europeia. A isto acresce a teimosia de se manter a bitola ibérica como se tivéssemos medo de um qualquer invasor que aqui chegasse por via-férrea.

Sejam corajosos e não arranjem mais desculpas, a não ser que a novela da ferrovia seja uma cópia em tudo idêntica à do cansativo processo do novo (velho) aeroporto de Lisboa.

Manuel Alves, Lisboa

Um quarto para dois

A propósito da reportagem no PÚBLICO de ontem [Vivem com desconhecidos, pais e ex-maridos: a crise na habitação em 12 testemunhos], também eu tive que repartir um quarto com um rapaz que trabalhava nas Finanças. A casa era muito grande, no andar recuado de um edifício que tinha muitos quartos e estavam todos ocupados com dois inquilinos por quarto. Ao todo, éramos uns dez.

A casa de banho era repartida por todos os inquilinos, porque só havia uma. Só havia um banho por semana e, se eu me descuidasse mais um tempinho no banho, a dona Ermelinda fechava o esquentador. A novidade é que isto se passou no princípio dos anos 60, quando regressei da tropa e iniciei a minha vida profissional.

Pensar que agora, 60 anos depois, tudo continua na mesma é que já não faz sentido.

José Rebelo, Caparica

Greves e contestações

Nos últimos tempos, os sintomas da má governação do país são evidentes quando é raro o dia em que não ouvimos notícias sobre o descontentamento de pessoas em diversos sectores da sociedade portuguesa, que organizam manifestações ou greves, que terão os seus efeitos negativos na vida dos utentes dos serviços visados, mas são uma forma de luta que poderá, com o tempo, produzir resultados positivos.

A educação, a saúde, a justiça e os transportes, no seu conjunto, fazem parte da máquina do Estado, e também têm o seu impacto nos números da economia, pelo que, se estes e outros sectores funcionam graças à intervenção humana, estes intervenientes têm direito de se sentir valorizados pelo seu empenho e dedicação, o que não acontece porque temos um Governo que se vangloria dos números da economia, mas se esquece das pessoas que a fazem crescer.

Se grande parte do que descontamos também serve para alimentar a máquina do Estado e até para financiar empresas como a Efacec, ou os comboios de Portugal, a pergunta que se impõe é por que razão a verba de 1800 milhões de euros injetados na CP continuam a não se fazer sentir na satisfação dos operacionais daquela estrutura, cuja greve prejudica as pessoas com possíveis repercussões negativas na economia do país.

Américo Lourenço, Sines

Pena suspensa

A pena suspensa em Portugal tem muito que se lhe diga. Não é para qualquer condenado. Um zé-ninguém vai logo parar à enxovia, para ter, pelo menos, um tecto, comida e roupa lavada. Não fica, claro está, enclausurado ‘num cinco estrelas’, mas, em noites de luar, vê as estrelas no céu aos quadradinhos.

Agora, os réus de alto coturno e com grossas maquias ficam à rédea solta, fazendo o que bem lhes apetece. Isto é, fazendo as mesmas patifarias de sempre, ou até mais refinadas. Assim vai a lei em Portugal, usando dois pesos e duas medidas, pois tais exemplos são por de mais conhecidos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia