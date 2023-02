Desordem Mundial. Nigéria, o gigante africano que treme cada vez mais

Ainda se contam os votos na Nigéria no dia em que este novo episódio do Desordem Mundial é publicado, naquelas que são as eleições mais abertas e participadas desde o fim da ditadura militar, em 1999. No entanto, a maior potência africana entrou numa espiral negativa, provocando a frustração da população e a vontade de sair do país. É isso que se analisa neste episódio. Antes, fala-se sobre a demissão de Nicola Sturgeon e as primárias no Partido Democrata com vista às presidenciais de 2024. Por fim, um livro e música afro-fusion.

Siga o podcast Desordem Mundial no Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud ou outras aplicações para podcast.

Espreite a nossa página de podcasts para descobrir os nossos programas sobre música, livros, desporto e nutrição, saúde mental, igualdade de género e muito mais.

Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.