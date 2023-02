Vamos dormir com os dinossauros? Reabre o “hotel” do Pavilhão do Conhecimento

É para hóspedes dos 6 aos 15, desejosos de descobrir segredos dos dinossauros. Depois, é dormir por ali e sonhar com o T-Rex... Há noites de Março a Setembro no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa.

"Dormir aos pés de um T-Rex ou de um Ankylosaurus?". Boa pergunta. Não é para todos, mas há muitos jovens aventureiros desejos de adormecer a sonhar com dinossauros, especialmente se estiverem ali a dois passos, pelo menos em grandes e boas representações. Para os que querem "vestir o fato de paleontólogo e embarcar numa viagem intrépida à Era Mesozóica" ou "conhecer mais de 15 espécies diferentes de dinossauros", está de volta a Noite no Museu, iniciativa do Pavilhão do Conhecimento que permite a jovens dos 6 aos 15 anos passar uma noite no edifício que é Ciência Viva no Parque das Nações, em Lisboa.

Promete-se "uma emocionante aventura nocturna" que começa logo assim que "o último visitante sai…". Uma imagem que ecoará em tons aventureiros e fantásticos para os fãs, não só de dinossauros, mas também da série de filmes À Noite, No Museu, com Ben Stiller.

A edição deste ano acompanha a temática da exposição temporária Dinossauros – O Regresso dos Gigantes. Os jovens paleontólogos terão desafios pelo pavilhão e muitas descobertas; energias gastas, poderão dormir descansados no local.

Há noites disponíveis de 1 de Março a 30 de Setembro, repartindo-se o programa entre o familiar e o de grupos escolares. Para famílias, das 19h de sábado às 10h de domingo, as datas são 11 de Março, 15 de Abril, 20 de Maio, 17 de Junho, 8 e 22 de Julho, 12 e 26 de Agosto.

Foto À descoberta dos dinossauros no Pavilhão do Conhecimento dr

Foto À descoberta dos dinossauros no Pavilhão do Conhecimento dr

Cada participante paga 50 euros, com "10% de desconto para membros dos Circuitos Ciência Viva ou a partir da inscrição do segundo filho".

Atenção à "bagagem necessária": um saco-cama com pequeno colchão e almofada, pijama, artigos de higiene pessoal, toalha de rosto e uma muda de roupa. E há que levar farnel.

Mais informações e inscrições no site do Pavilhão do Conhecimento.