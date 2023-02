Gigantescos e com fé: as imagens dos novos túneis nas entranhas de Lisboa

Encontra-se terminada a escavação do Metro de Lisboa entre a Estrela e Santos, que permitirá assegurar a ligação entre o Rato e o Cais do Sodré. A nova linha estará operacional em Outubro de 2024, garante Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Acção Climática, salientando a importância da mesma para a captação de novos utilizadores dos transportes públicos e a consequente redução das emissões poluentes do sector dos transportes. A linha circular nasce da junção da linha verde entre Cais do Sodré e Campo Grande com um troço da linha amarela entre Campo Grande e Rato, a que se junta esta ligação entre Rato e Cais do Sodré. Com ela, surgirão as novas estações da Estrela e de Santos.

As obras da linha circular são apenas uma das componentes de um mais ambicioso plano de expansão da rede de metro da capital. Até ao final deste ano, deverão começar os trabalhos de expansão da linha vermelha entre São Sebastião e Alcântara, com estações novas em Campolide/Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. No final do primeiro semestre, será lançado o concurso para a nova linha violeta, que ligará os concelhos de Odivelas e Loures, prevendo-se que esteja operacional até ao final de 2026.