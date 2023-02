José Mourinho perde e é expulso na liga italiana

A Cremonese conseguiu o primeiro triunfo na Serie A ao derrotar em casa a AS Roma, por 2-1.

A Roma saiu nesta terça-feira derrotada do reduto da ‘aflita’ Cremonese (2-1), que obteve o primeiro triunfo na Liga italiana de futebol, no encontro da 24.ª jornada, em que o treinador dos romanos, José Mourinho, foi expulso.

No Estádio Giovanni Zini, Frank Tsadjout, com um belo remate à entrada da grande área, bateu o guarda-redes luso Rui Patrício e colocou o emblema local na frente do marcador, aos 17 minutos.

Nos primeiros instantes do segundo tempo, Mourinho, após tecer comentários junto ao quarto árbitro, recebeu ordem de expulsão e viu da bancada o lateral Leonardo Spinazzola (71), servido pelo central Mancini, restabelecer a igualdade.

Na recta final da partida, uma grande penalidade, convertida pelo suplente utilizado Ciofani (82), após falta cometida por Patrício, ditou o desaire dos ‘giallorossi'.

Com a primeira vitória alcançada na Serie A, o conjunto de Cremona deixou, finalmente, a ‘cauda’ da tabela, na qual é, agora, 19.º colocado, com 12 pontos, mais um do que a lanterna-vermelha Sampdoria.

Já a Roma segue no quinto posto, com 44 pontos, a um da quarta classificada Lazio, a primeira equipa em zona de acesso à Liga dos Campeões.