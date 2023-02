Terça na TV: Adam Sandler, mulheres no rock e a crise na habitação

Há ainda O nosso Último Verão na Escócia, O Rei do Riso, The Blacklist, Don’t Leave Me Behind: Stories of Young Ukrainian Survival, A Conquista do Espaço e Women Who Rock.

CINEMA

Click

Syfy, 22h15

Michael Newman é casado com a bela Donna e tem dois filhos estupendos. Mas não passa muito tempo com a família porque está obcecado com o trabalho e com a esperança que um dia o chefe reconheça o seu esforço e o promova. Aí sim, ele terá tempo para a mulher e os filhos. Mas um dia, ao chegar a casa depois de uma noite de trabalho, descobre que está tão pouco tempo lá que nem sabe qual é o comando da televisão. Decide então comprar um e o comando não controla só a televisão, mas sim a própria vida. Mas será que passar à frente os momentos importantes é positivo? Uma comédia de ficção científica de 2006 realizada por Frank Coraci e protagonizada por Adam Sandler, com Kate Beckinsale, Christopher Walken e David Hasselhoff.

O Nosso Último Verão na Escócia

TVCine Emotion, 22h55

Doug e Abi decidem viajar até às planícies da Escócia com os três filhos pequenos, para comemorar o 75.º aniversário de Gordie, o pai de Doug, que se encontra numa fase avançada de cancro. Tudo seria simples se não fosse um facto muito importante: estarem a braços com um divórcio litigioso. A ideia inicial seria não sobrecarregar Gordie com preocupações e manter as aparências durante os poucos dias de estadia. Porém, guardar segredos desta dimensão com três crianças por perto não se vai revelar tarefa fácil… Uma comédia escrita e realizada por Andy Hamilton e Guy Jenkin, que conta com a participação dos actores David Tennant, Rosamund Pike e Billy Connolly.

O Rei do Riso

RTP1, 00h42

Itália, inícios do século XX. Eduardo Scarpetta (Toni Servillo) é uma lenda da comédia napolitana. Mas, quando parodia “La Figlia di lorio”, uma tragédia da autoria de Gabriele D’Annunzio, um dos mais importantes poetas italianos, as coisas começam a correr mal. Seleccionado para competição no Festival de Cinema de Veneza – onde recebeu dois prémios, Melhor Actor e Melhor Guarda-Roupa –, um filme biográfico sobre Eduardo Scarpetta (1853-1925), um dos mais carismáticos actores e encenadores italianos da época. A realização é de Mario Martone, que co-assina o guião.

SÉRIES

The Blacklist

AXN, 23h59

Estreia. Esta é décima e derradeira temporada da criação de Jon Bokenkamp que trouxe, desde 2013, James Spader, que foi um estranho galã de cinema nos anos 1980 e 1990, frequentemente com escolhas bem mais interessantes do que os seus pares, de volta aos nossos ecrãs. Spader voltou a ser Raymond “Red” Reddington, o anti-herói da série, para esta temporada.

DOCUMENTÁRIOS

Don’t Leave Me Behind: Stories of Young Ukrainian Survival

MTV, 20h

Para este documentário da MTV, o realizador Nathaniel Lezra rumou à fronteira da Ucrânia com a Polónia para falar com jovens que fugiram da guerra. Filmou duas jovens de 15 e 18 anos, a tentarem adaptar-se a uma nova vida longe de casa, e uma psicóloga que é compatriota delas e as acompanha.

A Conquista do Espaço

Odisseia, 22h31

Nesta série documental, a forma como o ser humano tem conseguido – e continuará a conseguir – sair do seu planeta e explorar o espaço é o foco. Para essa exploração ser possível é preciso dominar os quatro elementos. Este último de quatro episódios olha para o fogo, entre os problemas que surgem da energia solar e a forma como estes, no futuro, terão de ser resolvidos à medida que a tecnologia foi avançando.

Women Who Rock

TVCine Edition, 22h

A crítica Jessica Hopper é a responsável por esta série documental sobre as mulheres no rock. É um mundo que nem sempre as recebeu bem e muitas vezes as relegou para segundo plano. Neste segundo episódio, chega-se à década de 1970, com nomes como Debbie Harry, dos Blondie, Joan Jett, que passou de guitarrista das Runaways a estrela em nome próprio, Nancy Wilson, dos Heart, Stevie Nicks, dos Fleetwood Mac, ou Carole King.

DOCUMENTÁRIOS

É Ou Não É?

RTP1, 22h02

Que soluções para o problema da habitação em Portugal? é o mote para o episódio desta semana do programa de debate da RTP.