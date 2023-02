P24. Ana Sá Lopes: “Num prazo de 20 anos podemos assistir à extinção do PCP”

Ana Sá Lopes está no P24 falar sobre o futuro do Partido Comunista Português.

Depois de não se ter visto uma mudança no discurso do PCP sobre a invasão russa da Ucrânia e com um recorde negativo (4%) nas intenções de voto na última sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para o PÚBLICO, RTP e Antena 1, Ana Sá Lopes vem ao P24 falar sobre o futuro do Partido Comunista Português.

