Mariana Mortágua formaliza candidatura a liderança do BE

Praticamente duas semanas depois de Catarina Martins ter anunciado que não se candidatará novamente à liderança do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua confirmou, esta segunda-feira, que será candidata a coordenadora do partido.

Em conferência de imprensa na sede nacional do BE, a deputada considerou que o Governo da maioria absoluta do PS "não cumpriu o que prometeu" e "desistiu", visto que "não há mais diálogo" nem "mais estabilidade", mas antes "políticas de desigualdade". E afirmou que o Bloco tem a "responsabilidade" de "mostrar que só uma alternativa à esquerda pode criar respostas para as pessoas".

A bloquista na corrida à coordenação deixou elogios a Catarina Martins, declarando que foi a "melhor porta-voz" e que "criou confiança", garantindo ainda que a líder cessante "vai continuar" a marcar o BE "com consistência" e "força".

A moção encabeçada por Mortágua, sob o lema "Uma força, muitas lutas", é subscrita por Catarina Martins, os deputados Pedro Filipe Soares, Joana Mortágua, José Soeiro e Isabel Pires, os eurodeputados Marisa Matias e José Gusmão, o fundador do BE Luís Fazenda ou o dirigente Jorge Costa.

Além desta, uma outra moção da ala crítica da direcção, que conta com o histórico da UDP Mário Tomé e os ex-deputados Pedro Soares e Carlos Matias, irá a votos na convenção nacional marcada para 27 e 28 de Maio. Será apresentada esta segunda-feira às 15h também na sede do BE.

Mortágua, de 36 anos, é deputada na Assembleia da República pelo círculo de Lisboa desde 2013. Na altura, com apenas 27 anos, substituiu Ana Drago, que deixou o partido, passando à frente de nove candidatos e tornando-se na mais nova parlamentar daquela legislatura. Militante do Bloco desde 2009, faz parte da comissão política e da mesa nacional do partido. É também vice-presidente da bancada do BE e coordenadora do grupo parlamentar nas comissões de Assuntos Europeus, Orçamento e Finanças e Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Será ainda a coordenadora do BE na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP.