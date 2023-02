Só sei que nada sei

Quanto mais leio menos certezas tenho, mas mais seguro me sinto no mundo porque o conhecimento que se adquire, e que por vezes pensamos ter esquecido, fica sempre algures no limiar da consciência e pronto a emergir quando as circunstâncias o pedem. Ou pelo menos assim queremos acreditar, embora para tal acontecer há que ler (livros) como a Virginia Woolf fazia: “com uma caneta e um caderno”; ou “ler como se estivesse a escrevê-lo [o livro]”. Em suma, dá trabalho, mas é um trabalho que dá prazer. Se não o fizer, é inútil, porque mais do que mostrar conhecimento ou ter opiniões assertivas, a procura do conhecimento por si só, a curiosidade de perceber o mundo e os nossos semelhantes, tanto pela literatura como pela filosofia ou divulgação científica, deveria ser o suficiente.

Como é que passo daqui para um comentário sobre o tema da política do Governo para a habitação? Porque coincidiu uma leitura com caderno e lápis e o visionamento de um vídeo onde Cotrim Figueiredo fez uma adaptação, talvez inconsciente, das famosas palavras de Martin Niemoller – “Primeiro vieram para os comunistas [...] depois vieram para os judeus...” – actualizando-a para: “Hoje são as casas, amanhã são os automóveis, depois são os electrodomésticos e, se alguém tiver uma roupinha que não usa todos os dias, também vai ter que emprestar”.

Na opinião de Cotrim Figueiredo, a ministra da Habitação está a seguir um caminho de “erosão dos direitos individuais” querendo acabar agora com o direito à propriedade privada. Segundo o ex-líder da IL “o direito à propriedade não é continuar a ser dono, é fazer o que se quiser, dentro da lei evidentemente, com a propriedade que é nossa.”

Acontece que simultaneamente estava a ler Uma História Diferente do Mundo, de Fernando Trías de Bes, onde apontei este parágrafo:

“A propriedade privada não é apenas uma invenção, é uma consequência natural de quatro características humanas: o desleixo na conservação dos bens comuns; a corrupção e o aproveitamento pessoal de coisas com titularidade não atribuída; a insaciabilidade do ser humano; e a necessidade de incentivos que justifiquem o esforço ou trabalho individual.”

Contudo, Trías de Bes também ressalva que a criação da propriedade privada foi do interesse dos Estados que dessa forma puderam colectar mais impostos, afirmando ele que “a prova irrefutável de que a propriedade privada foi favorecida no interesse dos poderes dos Estados ou reinos é que, justamente, a maioria dos países actuais incluem na sua Constituição a possibilidade de revogar a propriedade privada”, como está patente no ponto 2. do Artigo 62.º da Constituição Portuguesa:

A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos da Constituição. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efectuadas com base na lei e mediante o pagamento de justa indemnização.

No caso da actual lei e nova proposta do Governo no plano Mais Habitação, a primeira das características que Trías de Bes indica que levou à criação da propriedade privada pode ser invertida contra a mesma, tendo em conta que no caso das casas devolutas o “desleixo na conservação” não é dos bens comuns, mas de um bem privado que contribui para um problema comum.

No entanto, a proposta do Governo para o arrendamento coercivo, segundo a própria ministra, “não é uma requisição, é uma posse administrativa”, e os contornos pragmáticos da sua aplicação, embora já permitam manifestações assertivas tanto de apoio como de repúdio, estão ainda longe de estarem definidos. Por isso, limito aqui as minhas capacidades de análise política e administrativa para considerar todos os elementos, mas nunca deixo de me espantar com a capacidade (ou é condição sine qua non?) de quem se apresenta na esfera pública ter convicções inabaláveis.

E se não houvesse pessoas com convicções inabaláveis, não havia política, nem havia governos. Como demonstra o recente estudo do Cesop para o PÚBLICO-RTP-Antena 1, 53% dos portugueses acha o Governo “mau” ou “muito mau”, mas 70% considera que deve governar até ao fim do seu mandato. Quer isto dizer que, independentemente das certezas que expressam nas redes sociais, quando se olha para a prática, o caso muda de figura? Ou apenas, como defende Manuel Carvalho no seu editorial de 23 de Fevereiro, isto reflecte uma crise da oposição e os portugueses “querem que os deixem em paz. E que alguém governe, de preferência”?

Para terminar com outra ligação que se faz entre o que se lê, se vê e ouve, nesta mesma altura de leitura de Trías de Bes, assisti a um episódio da série 1923 em que a personagem de Harrison Ford dá uma lição ao sobrinho após ter deixado uns inimigos com cordas ao pescoço em cima dos seus próprios cavalos. Segundo a personagem, a sobrevivência deles dependeria da lealdade dos cavalos e da sorte, mas tinha esperança de que algum vivesse para contar de forma que os seus inimigos soubessem o que lhes pode acontecer quando se metem com ele.

Claramente, a personagem de Ford não leu (mesmo se fosse ficcionalmente possível e não anacrónico) o Fernando Trías de Bes, pois logo a iniciar a sua História Diferente do Mundo ele afirma:

"A inveja trouxe a violência; a violência trouxe a vingança; a vingança trouxe o medo da represália; o medo da represália trouxe a troca; e a troca trouxe a liberdade. Estes são os alicerces, os instintos que começaram a determinar e a condicionar o devir da humanidade.”

Ainda não vi mais nenhum episódio, mas tenho a certeza de que o cowboy sobrevivente daquela punição não perderá tempo para retaliar. Se não fosse assim, não teríamos filmes e séries de televisão.

Por vezes, face à assertividade de maior parte dos que me rodeiam, preocupo-me por não ter convicções e sim perguntas. Será que estar num estado permanente de ignorância socrática pode ser uma via para a tolerância? Ou será um caminho para o desprendimento e relativismo? Não tenho a certeza.