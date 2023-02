O 25 de Abril é nosso – um apelo ao Presidente da República e ao Governo

O 25 de Abril é uma efeméride que se insere no âmago da nação portuguesa, pelo que, por mais simpatias que gere fora dela, só os portugueses podem sentir o que representou e representa.

A Assembleia da República (AR) é o órgão representativo máximo do povo português, pelo que é natural que o ponto alto da celebração de data tão importante como é o 25 de Abril (há outras) ocorra no âmbito deste órgão de soberania, com a participação dos deputados e de concidadãos intelectual e ou politicamente qualificados para falarem sobre o evento que ocorreu há 49 anos. Associar um estrangeiro, por mais elevadas que forem as funções que exerça no seu país, à celebração da data em questão na AR, afigura-se-me uma decisão desprovida do mais elementar bom senso.

Já todos perceberam que estou a falar da eventual presença do Presidente da República brasileira na AR, no próximo dia 25 de Abril, onde discursará. Nada me move contra Lula da Silva, pelo contrário, congratulei-me com o facto de ter derrotado Bolsonaro nas eleições para a Presidência da República do Brasil, porém, espero que o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o Governo evitem que um dia que deve ser de serenidade, independentemente do que sobre o mesmo possam pensar os representantes dos Partidos com assento na AR, se transforme num dia de ruídos de politiquice barata, o que significa não programar a presença do Presidente brasileiro naquele órgão de soberania na data em apreço. Quando se erra não custa nada voltar atrás.

Elder Fernandes, Lisboa

A Europa está mesmo salva?

Tomara eu ter por certo que a Europa, nesta sua mais recente desgraça, agora em terras ucranianas, alcançou, finalmente, a eterna salvação. De quem? Pois dos russos e dos autocratas em geral, de quem mais? Quão maravilhoso seria, para todos os habitantes desta “maldita” região que nem um século de paz consecutiva é capaz de viver, que, com a “preciosa” ajuda de dois salvíficos agentes como Biden e Zelensky, devidamente acolitados por Von der Leyen e Stoltenberg, terem, definitivamente, remido todos os seus pecados.

Mas não, não acredito em tanta felicidade, constatando as persistentes sombras de personagens como Orbán ou Duda, que vão pairando entre alguns outros na penumbra, à espera do “assalto final”, como Le Pen. Até porque, em última análise, a Europa necessita mesmo é de se salvar de si própria. E com os dirigentes que temos por aí, muito preocupados com as respectivas carreiras pessoais, não vejo grandes jeitos.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Rendas antigas

É incompreensível a atitude governamental ao decretar que quem possui imóveis devolutos ter de os recuperar e obter inquilinos para os mesmos. Então e os edifícios públicos abandonados porque não são recuperados e postos no mercado? Estou a lembrar-me do edifício do antigo Ministério da Educação, no Campo Mártires da Pátria (ex-Campo de Santana), onde fui funcionário nos anos 60, que está devoluto há muitos anos e a deteriorar-se cheio de graffiti. E isto é apenas um exemplo porque, segundo leio nos jornais, há centenas de casos idênticos. Talvez mais gritante é, terem abandonado os seus edifícios e instalarem-se em edifícios arrendados, segundo se diz.

No que respeita ao congelamento de rendas existentes ou antigas, isso é a maior anedota do século. Como se compreende que um senhorio receba uma renda que não dá nem sequer para pagar o IMI (sem falar de outros encargos) enquanto, eventualmente, os seus inquilinos possuem automóveis topo de gama e vão de férias para as Caraíbas? A minha irmã tem dois inquilinos em Coimbra, em apartamentos T2, que pagam: 15 euros um, e o outro 20 euros mensais! Estas rendas com mais de 60 anos, já vêm da era salazarista e continuam porque os aumentos que são possíveis actualmente só dão para comprar amendoins! O paternalismo continua.

Mais palavras para quê?

Horácio Cavaleiro