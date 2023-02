Encontro entre Von der Leyen e Carlos III gera desconforto entre brexiteers

Com Sunak prestes a anunciar solução para o protocolo irlandês, eurocépticos lembram que o monarca não deve envolver-se em política. Comissão garante que visita “não faz parte” do processo negocial.

O encontro entre Ursula von der Leyen e o rei Carlos III, esta segunda-feira, em Windsor, à margem da reunião entre a presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, está a causar algum desconforto entre os membros da facção eurocéptica do Partido Conservador, assim como junto dos norte-irlandeses do Partido Unionista Democrático (DUP) e de outras figuras do universo brexiteer britânico, como o dirigente político de extrema-direita Nigel Farage.