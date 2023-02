O coração ainda bate. A caça

Pensamos muitas vezes que temos muito para ensinar aos nossos filhos. Esquecemo-nos de que frequentemente eles nos podem ensinar tanto ou mais. A nossa superioridade sobre eles asfixia-lhes a possibilidade de nos mostrarem o que valem – ao que vêm. E eles, muitas vezes, já têm um caminho traçado que nós insistimos em não ver por não coincidir com aquele que projectámos para eles.

Hoje, em mais uma longa viagem de regresso a casa, lembrei-me do miúdo com que me cruzei em tempos no hospital. Volto à história que já recordei aqui, porque o miúdo nunca deixará de me ocupar a cabeça enquanto eu tiver ordem nela.

Era franzino e áspero. Tratava mal quem dele se aproximasse. Estava internado há muito tempo porque se recusava a comer. Assistir a uma refeição dele era um desafio para a minha ansiedade. Lutava contra um grão de arroz como se estivesse num campo de batalha. Os legumes eram escorraçados do prato. A carne ou peixe eram arredados com alguma parcimónia: o desprezo era menor. Enquanto o suplício dele durava, os enfermeiros vinham espreitá-lo. Podia haver uma ameaça branda no ar. Ele sabia que tinha de acabar o que havia começado. Talvez por isso não existisse um início para nunca haver um fim.

O miúdo tornou-se a minha obsessão. Mais facilmente troçamos do que não compreendemos do que nos disponibilizamos para entender. E eu queria percebê-lo, mesmo que ele nem reparasse na minha existência.

A mãe vinha todos os dias de longe visitá-lo. Chegava exausta. Trazia lamentos. Gritavam um com o outro, ainda que no fundo ambos quisessem o mesmo: conhecer-se. Nós não podemos dizer de forma leviana que conhecemos os nossos filhos. Eles ainda estão a descobrir-se, como é que concluímos que já sabemos quem são? Como podemos ousar estender-lhes o mapa do nosso conhecimento?

A mãe dava-lhe banho. Praguejava com ele. Falava-lhe da comida que tinha encontrado escondida aqui e ali no quarto, na casa, como se essa também tivesse passado a ser a obsessão dela: caçá-lo, porque compreendê-lo era impossível.

O que me reteve ali naqueles dias foi o internamento breve da minha filha. Enquanto ela dormia, eu observava o rapaz. Depois, à noite, ficava a ver a relação dos dois: da mulher que lutava com as forças que tinha para tirar o rapaz dali, enquanto ele continuava a travar o seu combate com sarcasmo, sem piedade. Um dia perguntei por ele aos enfermeiros, e então explicaram-me que já lá estava há muito tempo e que não era a primeira vez que ficava ali internado. São lutas internas que o quotidiano, na sua organização aparente, não compreende.

Ainda penso no rapaz, é verdade. Espero que ele tenha agora 20 anos e que fale da sua experiência no passado. Pretérito imperfeito que só mais tarde encaixa no presente.

Aquele rapaz, concluo eu agora, queria dizer algo mais à sua mãe. À mãe e ao mundo. Algo mais tangível mas que ainda não tinha forma. Nem ela tinha maneira de perceber o que poderia ele querer dizer-lhe, arredando do prato aquilo que o mantinha vivo.

Quando saí do hospital, ele continuava lá. Do princípio ao fim, ignorando-me como fazia com a comida.

Na manhã em que me fui embora com a minha filha, abraçando com vontade a nossa rotina, sabia que da rotina da outra mãe faria parte mais uma viagem até ao hospital, já o dia estava no fim e ela manteria com ela a esperança de um dia novo, um dia que lhe desse a esperança para voltar sem lamentos. Os pais nunca deixam de acreditar para que a vida ainda lhes faça sentido.

Os filhos têm muito para nos ensinar. Não os subestimemos. É preciso ouvi-los em vez de os asfixiarmos com as nossas vontades adiadas.