As imagens do interior da maior prisão do mundo

O Governo de El Salvador transferiu na última sexta-feira milhares de alegados membros de gangues para uma "mega prisão" recentemente inaugurada, no último passo de uma controversa guerra ao crime que fez disparar o número de reclusos no país da América Central.

"Esta será a sua nova casa, onde não serão capazes de causar mais sofrimento à população", escreveu o Presidente Nayib Bukele no Twitter, referindo-se ao designado Centro de Confinamento do Terrorismo, aberto há menos de um mês, a 31 de Janeiro, em San Vicente.

Cerca de 2000 membros de gangues foram transferidos para este complexo prisional com 166 hectares que, com capacidade total para 40 mil pessoas, se torna o maior do mundo.

Num vídeo divulgado por Bukele, surgem reclusos vestidos apenas com calções brancos, de cabeça rapada, a correr algemados para as suas novas celas. Muitos têm tatuagens que identificam o gangue a que pertencem.

No ano passado, o chefe de Estado aprovou um estado de excepção, já prorrogado várias vezes, que permite suspender alguns direitos constitucionais, na sequência de um aumento dramático de homicídios cometidos por gangues violentos, considerados organizações terroristas pelo Governo. De 25 a 27 de Março de 2022, 87 pessoas foram assassinadas.

Desde então já foram detidos mais de 64 mil suspeitos numa operação de combate à criminalidade, dos quais pelo menos 1600 são adolescentes com menos de 17 anos. As detenções podem ser feitas sem ser necessário um mandado, o Governo passou a ter acesso a comunicações privadas e os reclusos já não têm direito a um advogado.

Organizações de defesa dos direitos humanos, como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, e partidos da oposição argumentam que cidadãos inocentes foram vítimas destas medidas, incluindo algumas dezenas que já morreram sob custódia policial.

Contudo, as políticas anti-gangues de Bukele mantêm-se populares entre a população de El Salvador, e o ministro da Justiça e Segurança, Gustavo Villatoro, já assegurou que este esforço continuará até que todos os criminosos estejam presos.

Enquanto o número de homicídios diminuiu significativamente desde que Bukele assumiu a chefia do Estado, em 2019, El Salvador tornou-se o país com maior número de reclusos no mundo, com 605 pessoas detidas por cada 100 mil habitantes.