Super Dragões tinham acesso a nomeações de árbitros, acusa César Boaventura

Actualmente em prisão domiciliária, César Boaventura testemunhou, esta segunda-feira, por videoconferência, no processo movido pelo FC Porto contra Pedro Guerra e o arguido na Operação Malapata acusou os Super Dragões de terem acesso às nomeações dos árbitros antes de estas serem divulgadas publicamente, dizendo que esta era informação partilhada no grupo de Whatsapp da claque num momento em que devia ainda ser secreta.

Em 2019, Boaventura já tinha estabelecido uma ligação entre a claque portista e as nomeações, mas, desta vez, a acusação foi feita sob juramento na condição de testemunha – passível de crime de falsidade de depoimento.

“Recebi as nomeações de um elemento dos Super Dragões que estava num grupo em que se falava dos árbitros”, garantiu César Boaventura em tribunal, num momento em que se discutia a falta de secretismo das nomeações dos árbitros. O intermediário alega que chegou a receber informação de outras fontes, mas reforçou que a claque portista tinha acesso privilegiado a estes dados.

“Havia uma pessoa da Póvoa de Varzim, ligada aos Super Dragões, que tirava prints ao grupo de Whatsapp da claque e me enviava. Dizia-se qual era o árbitro que ia para o jogo”, detalha.

Ao PÚBLICO, por escrito, Fernando Madureira nega as acusações. "Totalmente falso, esse senhor é um lunático", diz o líder da claque portista.

Questionado pela juíza se a informação era transmitida ao grupo por responsáveis do FC Porto, César Boaventura garantiu desconhecer a fonte da fuga das nomeações, dizendo que eram discutidos ataques a equipas rivais: "Não lhe posso dizer a forma como eles tinham acesso. Apenas lhe posso dizer que esse elemento me passava a informação com print. Em outras alturas, mostraram a preparação de um saco de pedras para atacar o autocarro do Benfica. Isso foi denunciado à CMTV e acabou por não acontecer."

Mesmo não conhecendo a origem da informação, Boaventura faz uma dedução: “Se os Super Dragões têm [as nomeações], os No Name Boys, a Juventude Leonina e os presidentes dos clubes também era provável que as tivessem.”

Em 2019, momento em que o intermediário estabeleceu pela primeira vez esta ligação, os Super Dragões negaram as acusações em comunicado, remetendo para as suspeitas de que o intermediário teria aliciado jogadores adversários em nome do Benfica.

O agente César Boaventura é acusado pela autoria de dez crimes (cinco de burla qualificada, três de falsificação de documentos, um de fraude fiscal qualificada e outro de branqueamento de capitais) no âmbito da Operação Malapata. Foi ainda ligado à operação Mala Ciao, suspetio de ter aliciado jogadores para perderem contra o Benfica.

Há quatro anos, partilhou por várias vezes as nomeações dos árbitros nas redes sociais, com as fugas de investigação a serem investigadas pelo Conselho de Arbitragem.

Foi uma das testemunhas arroladas pela defesa de Pedro Guerra, no processo movido pelo FC Porto, pelo presidente do clube, Pinto da Costa, e pelo administrador Luís Gonçalves.

O processo em causa visa declarações de Pedro Guerra proferidas em Agosto de 2018, durante uma emissão do programa desportivo Prolongamento. Pedro Guerra terá levantado a suspeição de que tinha sido por interferência directa dos "dragões" que Fábio Veríssimo, inicialmente nomeado para o jogo dos portistas contra o Belenenses, foi substituído por Carlos Xistra. A troca aconteceu devido à morte de um familiar directo do árbitro Fábio Veríssimo, com o FC Porto a avançar judicialmente contra o comentador.

Pedro Guerra está a ser julgado por dois crimes de difamação com publicidade e calúnia e um crime de ofensa a organismo.