Penálti e expulsões marcaram derby entre Vitória e Sp. Braga

O jogo que encerrava a 22.ª jornada do campeonato prometia emoções fortes. Vitória de Guimarães e Sporting de Braga enfrentavam-se em mais um derby minhoto. Habitualmente um jogo renhido, o embate desta segunda-feira entre vitorianos e bracarenses tinha como aliciante adicional a hipótese destes subirem ao segundo lugar da classificação, ultrapassando o FC Porto. Mas a visita a casa do vizinho não correu bem para os “arsenalistas” que viram um penálti e uma expulsão abrirem caminho para uma vitória do rival por 2-1.

As duas equipas chegavam a este duelo em momentos distintos. Enquanto os vitorianos tinham conseguido três triunfos e um empate nos seus últimos quatro jogos, os bracarenses somavam duas derrotas e outros tantos triunfos. É certo que as derrotas foram em partidas europeias (frente à Fiorentina, na Liga Conferência) mas não deixaram de ser penalizadoras para a equipa de Artur Jorge, pois não só significaram vários golos sofridos e a eliminação da competição como um desgaste acrescido para os seus jogadores. Prova disso mesmo foi o facto do técnico “arsenalista” ter apenas repetido três nomes na lista de titulares em relação à partida de quinta-feira.

O jogo desta segunda-feira começou equilibrado e intenso, como era previsível, mas uma entrada à margem das leis de Niakité sobre Safira fez os pratos da balança penderem para os vitorianos. Perto da primeira meia-hora de jogo o central francês cometeu penálti e foi expulso. Tiago Silva não vacilou e num ápice o Sp. Braga viu-se em desvantagem no marcador e a ter de jogar o resto da partida em inferioridade numérica.

O Sp. Braga sentiu o embate e viu a sua situação piorar pouco antes do intervalo, quando Safira dilatou a vantagem vimaranense num excelente cabeceamento.

Positivo/Negativo Negativo Disciplina Um jogo em que o árbitro mostra dez cartões amarelos e ainda três vermelhos não pode ser um bom espectáculo.

Negativo Niakité Chegou um pouco tarde num lance rápido do Vitória e a única forma que encontrou para estorvar o remate de Safira foi esticar o seu braço esquerdo e desequilibrar o seu adversário. Deixou a sua equipa a jogar com menos um elemento a partir da primeira meia hora de jogo.

Negativo Confrontos A rivalidade não deve passar disso mesmo e, ontem, em Guimarães voltou a assistir-se a violência entre adeptos de Vitória e Sp. Braga, com cadeiras a voar e a polícia a ter de entrar em acção.

Mais um golpe duro numa equipa que só voltou a “entrar” na partida quando Tiago Silva, pouco depois do recomeço do jogo, também foi expulso por acumulação de cartões amarelos. Mas o encontro, durante o segundo tempo, foi mais de luta do que de oportunidades. O Vitória confortável no marcador, foi gerindo a sua vantagem, enquanto o Sp. Braga não mostrava capacidade para dar a volta ao texto.

Só que a três minutos dos 90’ um canto aliviado para a zona frontal da área vitoriana fez a bola pingar à frente de Álvaro Djaló. Um remate de primeira surpreendeu Varela e reduziu a desvantagem.

Seguiram-se dez minutos de sofrimento para os da casa, mas a vitória já não fugiria.