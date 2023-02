Para ajudar crianças na Turquia e na Síria, choveram peluches num jogo de futebol

Num jogo de futebol entre duas equipas do campeonato turco de futebol, o Besiktas e o Antalysapor, realizado no domingo, 26 de Fevereiro, milhares de adeptos atiraram milhares de peluches das bancadas para o relvado, em solidariedade para com todas as crianças que morreram na sequência dos sismos na Turquia e na Síria. Agora, os brinquedos vão ser doados aos sobreviventes e o dinheiro reverterá para a reconstrução dos dois países, que vai sendo feita aos poucos.

Aos quatro minutos e 17 segundos, o jogo foi interrompido pela enxurrada de presentes que os adeptos atiraram para o campo do Vodafone Park, estádio do Besiktas, em Istambul. Momentos antes, ainda com os peluches, cachecóis e outros brinquedos a colorir os bancos, ecoavam pelo estádio vozes a exigir a demissão do governo turco. O momento da interrupção do jogo é uma referência à hora do primeiro abalo sentido a 6 de Fevereiro (4h17, hora local).

A partilha nas redes sociais foi rápida. Através da hashtag #BuOyuncakSanaArkadasım (“Este brinquedo é para ti, meu amigo”, em tradução livre para português), já se partilharam vários vídeos e fotografias do momento. À medida que os peluches iam invadindo o relvado, os jogadores aplaudiam o gesto enquanto acumulavam os brinquedos para serem, mais tarde, transportados para doação.

Em comunicado, o Besiktas agradeceu aos adeptos o envolvimento neste “evento significativo”. A iniciativa foi organizada em conjunto com uma loja turca de brinquedos, a Toyzz Shop, que antes do jogo, já tinha apelado à compra de peluches. Todo o dinheiro que angariaram será também doado às áreas mais afectadas.

A 6 de Fevereiro, dois sismos de magnitudes 7.5 e 7.8 na escala de Richter abalaram a Turquia e a Síria. Desde então, foram confirmadas mais de 50 mil mortes, mais de 90 mil edifícios foram total ou parcialmente destruídos e milhares de pessoas – entre as quais, muitas crianças – ficaram feridas e sem casa ou família.

Numa altura em que o foco é a reconstrução das zonas mais afectadas, o governo de Erdogan tem recebido fortes críticas pela forma como lidou com os primeiros momentos depois dos sismos. A população acusa as autoridades de terem sido lentas e mal preparadas.

