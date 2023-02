A realidade dos direitos fundamentais

Na recente discussão quanto à necessidade de agir na questão do problema da habitação, foi referido que esta constitui um direito constitucional, assim como a saúde e outros. Agora, discute-se incluir a garantia da erradicação da pobreza no chamado "texto fundamental".

Está tudo muito justo e certo, mas não é certamente a simples existência do artigo 58.º, estipulando que todos têm direito ao trabalho, que vai acabar com o desemprego (ou ilegalizá-lo!). Não se pode tão-pouco inventar ocupações de faz-de-conta, que não geram valor, apenas para cumprir o dito cujo.

Já que não vivemos sobre poços de petróleo, somos obrigados a criar riqueza para permitir condições de vida dignas a toda a população. Abordar essas questões decretando ou simplesmente invocando antigos ou novos direitos é começar a casa pelo telhado.

O papel fundamental do Governo é proporcionar condições para a criação de riqueza, garantindo desde logo que não esbanja a que existe. A partir daí, poderemos lá chegar, mas se não a houver, bem podem decretar tudo e mais alguma coisa, que ela não nasce com este tipo de editais. O programa chamado “Mais Habitação” é um bom exemplo no sentido inverso. Limitar, reverter, proibir, coagir são verbos que não rimam com enriquecer e, para os direitos fundamentais serem efectivamente garantidos, o enriquecimento não pode ser pecado.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende

Pobreza e habitação

A pobreza em Portugal caracteriza-se por três factores principais, os quais são a falta de um emprego com salário condigno, a fome e a carência de uma habitação, sendo esta última cuja resolução deveria ser prioritária, tendo em conta que são muitos os cidadãos cuja casa é a rua, e não obstante os discursos eloquentes que apresentam supostas soluções para este grave problema nacional, a solução para uns vem agudizar outros já existentes.

Os portugueses não usufruem de vencimentos capazes de suportar os custos com o arrendamento ou a compra de uma habitação, pelo que a política da mesma precisa de ser bem pensada e com medidas equilibradas, tendo como principal objectivo a diminuição ou erradicação do número de pessoas que dormem na rua, de pouco adiantando a quantidade de medidas apresentadas se depois na prática as mesmas não funcionam.

O abandono, a falta de emprego, a quebra de laços familiares, e a falta de recursos financeiros, entre outros factores, são algumas das razões que contribuem para os gritantes casos de pobreza que incluem a falta de uma habitação condigna, mas também a falta de coragem de um governo que imponha limites ao valor das rendas e proceda à criação de leis que inviabilizem o despejo de pessoas que, tendo fracos recursos financeiros, sejam postas na rua, porque a habitação é um direito

Américo Lourenço, Sines

Diz-me com quem andas...

Passou um ano desde que as tropas russas, ao arrepio do direito internacional, invadiram a Ucrânia, país soberano e independente, como tal reconhecido pela ONU. Uma pequena operação militar, como hipocritamente lhe chamou Putin, para repor os direitos dos russos e russófilos a viver na Ucrânia. Contra todas previsões, aquilo que parecia uma vitória fácil e rápida dos exércitos russos e mercenários, continua no terreno, não se vislumbrando como terminará.

Se em termos meramente militares é difícil prever o desenlace final da invasão russa, já em termos internacionais e geoestratégicos não é difícil concluir que Putin já averbou algumas importantes derrotas. A recente votação no plenário da ONU de uma resolução de solidariedade para com a Ucrânia e a exigência da retirada das tropas invasoras é bem ilustrativo da derrota de Putin em termos internacionais.

A resolução foi aprovada com uma expressiva maioria de 141 delegações, em que se incluem todas as democracias ocidentais. Entre os países cujas delegações se abstiveram estão a China, a Índia, Angola e... Cuba! Claramente com Putin, apenas as delegações da Bielorrússia, da Coreia do Norte, da Eritreia, da Nicarágua, do Mali e da Síria. Tudo boa gente...

Já depois da decisão da ONU, e por proposta do seu presidente, Augusto Santos Silva, a Assembleia da República aprovou por unanimidade um voto de solidariedade com a Ucrânia e com o seu martirizado povo. Perdão, não foi por unanimidade. Os seis deputados do PCP votaram contra. Curioso: seis países em 200 membros na ONU e seis deputados em 230 na AR. Diz-me com quem andas...

Helder Pancadas, Sobreda