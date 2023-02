O Ocidente e os outros. Nem tudo corre mal

1. O dia em que passou um ano sobre a invasão russa da Ucrânia permitiu fazer um balanço sobre o estado do mundo, perante uma guerra de agressão que viola o direito internacional, consagrado na Carta das Nações Unidas. É verdade que as democracias ocidentais não conseguiram trazer para o lado da Ucrânia boa parte do chamado Sul Global, incluindo alguns países tão importantes como a Índia. É verdade que vão ter de continuar a fazer um enorme esforço diplomático para desanuviar a desconfiança com que esses países olham o Ocidente desenvolvido, para o que classificam como os seus “double standards” e o seu menor empenho noutros conflitos que provocam também muito sofrimento.

